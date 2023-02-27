Bağıl Atom Kütlesi Ne Demek? Bağıl Atom Kütlesi Değişir Mi, Nasıl Bulunur?

Bağıl atom kütlesi ne demek, kimyada cevaplanabilecek bir konudur. Elementin bulunduğu yoğunluk atom kütlesi olarak ifade edilirken temel olarak seçilen bir atomun diğer atomlardan ne kadar ağır olduğunu belirtir. Elementin yoğunluğu değiştikçe bağıl atom kütlesi değişir mi, sorusu da seçilen elementin kütlesine göre değişmektedir. Bu durumda bağıl atom kütlesi nasıl bulunur, konusuna gelecek olursak kütle hesaplamalarını temel almalıyız. Bağıl atom kütlesi, kimyasal elementin tüm atomlarının atomik kütlelerinin ağırlıklı ortalamasıyla belirlenir.



Bağıl Atom Kütlesi Ne Demek?



Bağıl atom kütlesi: Bir atomun referans olarak seçilen başka bir atomdan kaç kez daha ağır olduğunu gösteren sayıya bağıl atom kütlesi denir.

Başka bir ifadeyle, belirli bir örnekteki bir elementin atomlarının ortalama kütlesinin atomik kütle sabitine oranı olarak tanımlanan boyutsuz bir fiziksel nicelik olarak belirtilmektedir. Bağıl atom, karşılaştırılacağı elementin ağırlığına göre sonuç verir.



Bağıl Atom Kütlesi Değişir Mi?



Bir elementin atom ağırlığı denince bağıl atom ağırlığı anlaşılır. Bağıl olduğu için birimi yoktur. Burada kullanılan bağıllık, kütle sayısı 12 olan karbon izotopundan, yani C12'den gelmektedir.

C12 karbonun doğada en çok bulunan izotopudur ve proton sayısı nötron sayısına eşittir. Diğer atomların kütle sayıları bu karbon atomun kütle sayısının 1/12'sine bölünür ve çıkan değer o elementin atom ağırlığı olarak verilir. Kullanılan element değiştikçe bağıl atom kütlesi de buna göre değişmektedir. Oksijen ya da hidrojen elementinin seçilmesine göre kütlenin büyük ya da küçük olması da bağıl atom kütlesini değiştirmektedir.



Bağıl Atom Kütlesi Nasıl Bulunur?



Hidrojen atomunun kütlesi 1 gram olarak kabul edilmiş ve diğer elementlerin kütleleri hidrojenle kıyaslanarak belirlenmiştir. Daha sonra hidrojenin farklı elementlerle yaptığı ikili bileşiklerdeki kütle ilişkilerinden yararlanılarak diğer elementlerin kütleleri belirlenmiştir. Eğer bileşiğin bağıl kütlesi biliniyorsa hidrojenin kütlesi çıkarıldığında, bileşiği oluşturan diğer elementin bağıl atom kütlesi belirlenebilir.

Bağıl atom kütlesi H harfi ile sembol edilerek gösterilmektedir. Kütle hesaplaması da 1/12 olarak belirlenmektedir. 12C üzerinden 1/12'lik bir oran çıkarılarak bağıl atom hesabı yapılmaktadır. Verilen bu açıklamayı örneklerle ifade edecek olursak:



Örneğin:

H2O bileşiğinin bağıl kütlesi 18 gramdır. Bu durumda O atomunun bağıl kütlesi, bileşiğin bağıl kütlesinden (18 g), 2 H atomunun bağıl kütlesi (2 g) çıkarılarak 16 g olarak hesaplanır.