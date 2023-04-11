Bağımlı Bulmacada Nedir? Bulmacada Bağımlı Ne Demek, Cevabı ve Eş Anlamlısı Hangi Kelime?

Bağımlı bulmacada nedir dendiğinde bunun birden fazla cevabı vardır. Bilindiği gibi kelimelerin genelde birden fazla eş anlamı olur ve bunların harf sayıları farklıdır. Bulmacalarda da kelimelerin eş anlamlısı her zaman aynı formuyla bulmaca severlerin karşısına çıkmaz. Peki ya bulmacada bağımlının cevabı ve eş anlamlısı hangi kelimedir? Detaylı araştırmalar sonucunda akıcı bir dil kullanarak bulmacada bağımlı ne demek? sorusunu kapsamlı olarak yanıtladık

Bağımlı Bulmacada Nedir?

Bağımlı kelimesini ele alırken öncelikli olarak kelimelerin eş anlamlılarının ya da benzerlerinin her zaman aynı olamayacağını, düzenli bulmaca çözenlerin bir kelimenin farklı anlamlarıyla da karşılaşıp zorluk yaşamasının isteneceğinin altını çizmek gerekir.

Bir bulmacadaki cevap diğer bulmacalarda aynen çıkmaya devam etseydi bulmaca etkinliği yıllarca gerçekleşmez, bir kültüre dönüşmez ve bu kadar fazla sayıda bulmaca sever olmazdı. Bulmaca çözmeyi hayatlarının bir yerine kalıcı şekilde yerleştirmiş olan bulmaca severler için bu yazıda bağımlı kelimesini ele aldık.

Bağımlı Kelimesinin Altı Harfli Karşılıkları:

Meftun: Bu kelime bağımlı kelimesinin diğer bir alternatifi olan tutkun ile aynı kelime kökünden gelir. Meftun birine ya da bir eşyaya muazzam derecede bağlı ve sadık olmak anlamında kullanılır.

Meclup: Kelime Arapçadır ve "celp" kökünden meydana gelmiştir. Bağımlı ile tamamen aynı olmasa bile yakın anlamlıdır. Kişilerin âşık olduğu insanlara normalin üstünde bağlılık hissetmesi durumunu tanımlamak için söylenmektedir.

Düşkün: Gözü, sadık olduğu kişiden başka kimseyi görmeyene denmektedir.

Tutkun: Meclup ile bağımlı sorularının çıktığı bulmacalarda alternatif cevap olarak genelde bulmaca severlerin karşısına çıkmaktadır.

Bağımlı Kelimesinin On Üç Harfli Karşılığı:

Bağımlı kelimesi bulmacalarda ya altı ya da on üç harfli olarak çıkmaktadır. Bunlar arasında on üç harfli karşılığı aşağıdaki gibidir.

Gayrı Müstakil: Bu kelime bağımlı demek değil, bağımsız olmayan demektir. Bağımlı kelimesinin tam karşılığı olmasa bile bağımlı olmayı anlatır.