Bağırsak Kaç Metre? İnsan Bağırsağı Ne Kadar Uzunluktadır, Kalın ve İnce Bağırsak Kaç Metredir?

Bağırsak kaç metre sorusunu araştırırken genel kültürünüzün de geliştiğini göreceksiniz. İnce bağırsak kaç metre sorusu da bu kapsamda merak edilenlerin başında gelir. Canlılar arasında merak edilen en önemli husus da insan bağırsağı kaç metre sorusudur. Kalın bağırsak kaç metre araştırması, bu organın görevini de daha iyi anlamanızı sağlayacaktır. İnsan kalın bağırsağı kaç metredir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Bağırsak Kaç Metre?

Bağırsak, vücudun en uzun organıdır. Söz konusu organ, sindirimin en son ve en önemli noktasıdır. Ağızda başlayan sindirim kalın bağırsakta son bulur ve sindirilmeyen besinler anüsten dışarı atılır. İnce ve kalın bağırsağın uzunluğu da bu kapsamda merak edilenlerin başında gelir. Bu organın boyu, kişiden kişiye ve kişinin yaşına göre değişir.

Vücuda alınan besinlerin mekanik sindirimi esas olarak ağız ve midede gerçekleşir. Mideden ince bağırsağa iletilen besinlerin emilimi ince bağırsakta gerçekleşir. Son emilim ise kalın bağırsakta yapılır. İnce bağırsağın uzunluğu, 5 yaşından büyük insanlarda 5-6 metreyi bulmaktadır. Burada bulunan enzimler ve kaslar, sindirimin sorunsuz şekilde gerçekleşmesini sağlar.

İnsan Kalın Bağırsağı Kaç Metredir?

İnsan vücuduna alınan besinler ince bağırsaktan kalın bağırsağa iletilir. İnce bağırsakla anüs arasında bulunan kalın bağırsak, sindirimin son bulduğu yerdir. Kalın bağırsak da insanlarda ortalama 1,5-2 metredir. Kalın bağırsakta sindirimde sona gelinir. Buradan sonra sindirilmeyen besinler anüse ulaşır ve anüs yolu ile dışarı atılır.