Bağışlamak Eş Anlamlısı Nedir? Bağışlamak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir kişiye karşı yapılan bir hata veya haksızlığı affetmeye, o kişiye karşı kin tutmamaya, bağışlamak denir. Bu, hatayı yapan kişiye yeniden bir şans vermek veya onu suçlamaktan vazgeçmek şeklinde de anlaşılabilir. Bağışlamak, kişinin iç huzurunu korumasına, duygusal yüklerinden arınmasına ve daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Bağışlamak eş anlamlısı nedir, eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise mutlaka bilinmelidir.

Bağışlamak Eş Anlamlısı Nedir?

Bağışlamak, dilimizde "affetmek, hoş görmek" anlamında kullanılmaktadır. Bu sözcüğün kökeni ise "bağış" kelimesine dayanır. Bağış sözcüğü, Türkçede "birine karşılıksız olarak verilen şey" anlamına gelir ve Eski Türkçedeki "bağış" (vermek, armağan etmek) fiilinden türemiştir. Bağışlamak sözcüğü, birine bir şey vermek veya hediye etmek anlamındaki "bağış" kelimesine dayanır. Daha sonradan affetmek ve hoşgörü göstermek anlamını kazanmıştır. TDK, bağışlamak kelimesinin eş anlamlısı olarak "affetmek" sözcüğünü belirtmektedir. Bu, resmi ve doğru eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Diğer kaynaklarda ise "bağışlamak" kelimesi için farklı eş anlamlılar da kullanılmaktadır. Bunlar,

Bahşetmek

Büyüklük göstermek

Göz yummak

Hibe etmek

Mazur görmek

Teberru etmek

Unutmak

Bu kelimeler "bağışlamak" kavramını çeşitli bağlamlarda ifade edebilirler.

Affetmek ile İlgili Cümle Örnekleri Neler?

Affetmek, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "ʿafā" (عَفَا) fiili "bağışlamak, affetmek" anlamına gelir. Bu kökten türeyen "af" (عَفْو) kelimesi de "bağışlama, affetme" anlamında kullanılır. Türkçede bu kökten gelen "affetmek" fiili, bir hatayı veya suçu bağışlamak, hoşgörü göstermek anlamına sahiptir. Arapçadan Türkçeye geçen pek çok kelimede olduğu gibi, "affetmek" de dilimize yerleşmiştir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.