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Giriş Tarihi: 12.6.2024 10:22 Son Güncelleme: 12.6.2024 10:23

Bağışlamak Eş Anlamlısı Nedir? Bağışlamak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bağışlamak, bir kişinin kendisine yapılan bir haksızlığı veya hatayı affetmesi, kin gütmemesi ve olumsuz duygular beslememesi anlamına gelir. Bağışlamak, hem zihinsel hem de duygusal sağlık açısından önemli bir erdem olarak kabul edilir. Kişinin iç huzurunu korumasına yardımcı olur ve insan ilişkilerini güçlendirir. Bağışlamak eş anlamlısı nedir, eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise bu kavramı detaylı olarak öğrenmeyi sağlar.

Bağışlamak Eş Anlamlısı Nedir? Bağışlamak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı

Bir kişiye karşı yapılan bir hata veya haksızlığı affetmeye, o kişiye karşı kin tutmamaya, bağışlamak denir. Bu, hatayı yapan kişiye yeniden bir şans vermek veya onu suçlamaktan vazgeçmek şeklinde de anlaşılabilir. Bağışlamak, kişinin iç huzurunu korumasına, duygusal yüklerinden arınmasına ve daha sağlıklı ilişkiler kurmasına yardımcı olur. Bağışlamak eş anlamlısı nedir, eş anlamı olan sözcük ve cümle içinde kullanımı ise mutlaka bilinmelidir.

Bağışlamak Eş Anlamlısı Nedir?

Bağışlamak, dilimizde "affetmek, hoş görmek" anlamında kullanılmaktadır. Bu sözcüğün kökeni ise "bağış" kelimesine dayanır. Bağış sözcüğü, Türkçede "birine karşılıksız olarak verilen şey" anlamına gelir ve Eski Türkçedeki "bağış" (vermek, armağan etmek) fiilinden türemiştir. Bağışlamak sözcüğü, birine bir şey vermek veya hediye etmek anlamındaki "bağış" kelimesine dayanır. Daha sonradan affetmek ve hoşgörü göstermek anlamını kazanmıştır. TDK, bağışlamak kelimesinin eş anlamlısı olarak "affetmek" sözcüğünü belirtmektedir. Bu, resmi ve doğru eş anlamlı olarak kabul edilmektedir. Diğer kaynaklarda ise "bağışlamak" kelimesi için farklı eş anlamlılar da kullanılmaktadır. Bunlar,

  • Bahşetmek
  • Büyüklük göstermek
  • Göz yummak
  • Hibe etmek
  • Mazur görmek
  • Teberru etmek
  • Unutmak

Bu kelimeler "bağışlamak" kavramını çeşitli bağlamlarda ifade edebilirler.

Affetmek ile İlgili Cümle Örnekleri Neler?

Affetmek, Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "ʿafā" (عَفَا) fiili "bağışlamak, affetmek" anlamına gelir. Bu kökten türeyen "af" (عَفْو) kelimesi de "bağışlama, affetme" anlamında kullanılır. Türkçede bu kökten gelen "affetmek" fiili, bir hatayı veya suçu bağışlamak, hoşgörü göstermek anlamına sahiptir. Arapçadan Türkçeye geçen pek çok kelimede olduğu gibi, "affetmek" de dilimize yerleşmiştir ve yaygın olarak kullanılmaktadır.

  • Kardeşim yaptığı hatayı kabul etti ve benden özür diledi, ben de onu affettim.
  • Affetmek, insanın ruhunu hafifleten en güçlü duygulardan biridir.
  • Onun, yıllar önce yaptığı hataları affetmenin zamanı geldi.
  • Birbirimizi affetmek, aile bağlarımızı daha da güçlendirdi.
  • Hatalarımızdan ders almayı ve birbirimizi affetmeyi öğrenmeliyiz.

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Bağışlamak Eş Anlamlısı Nedir? Bağışlamak Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcük ve Cümle İçinde Kullanımı
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