Bağlanma Stilleri Nelerdir? Bowlby ve Ainsworth’a Göre Bağlanma Türleri Nelerdir?

Bağlanma stilleri nelerdir sorusunun cevabı olarak stiller arasında keskin bir sınır yoktur. Bağlanma türlerinin hepsi birbiriyle alakalı konulardır. Bu konuyu anlayabilmek için bütün türler hakkında biraz bilgi sahibi olunması gerekir. Bu yüzden bağlanma kuramı nedir diye araştırma yapmak gerekebilir. Bu araştırma için doğru yerdesiniz. Güvenli bağlamayı öğrenmek isteyenler için yetişkin bağlanma stilleri nelerdir, Ainsworth'un bağlanma stilleri nelerdir sorularının cevaplarını haberimizin devamında başlıklar halinde bulabilirsiniz.

Bağlanma Kuramı Nedir?

Ebeveynlik davranışları ile alakalı olarak hakkında en çok araştırma yapılan konulardan birisidir. Daha çok bebeklik ve çocukluk dönemiyle ilişkilendirilir. Bu dönemlerde çocuğun kendisini yetiştiren kişiyle arasında kurulan ilişkiye odaklanır. Bu ilişki için çocuğun ilerleyen zamanlardaki diğer ilişkilerini de etkileyeceği öne sürülür. Ebeveynlerin çocukları üzerindeki sorumlulukları yerine getirirken sadece onların yanında olmaları bile bağlanma sürecinde büyük önem taşır. Bu noktada ebeveynler çocuklarının yanında durup onlara gereksinimlerini karşılarsa, dünyaya güven içinde keşfederler ve konfor alanına geri dönerler. Bu durumun temelinde şunlar yatar; Ebeveynler çocuklarına yanında olduklarının teminatını vererek büyütürsen bunun aksi şekilde büyüyen çocuklara göre korku duygusu daha az olur. Güven duygusuyla hareket eden çocukların ilerleyen dönemdeki ilişkileri de bunlardan etkilenir.

Bowlby ve Ainsworth'a Göre Bağlanma Türleri Nelerdir?

Araştırmacılar Bowlby ve Ainsworth'a göre üç bağlanma türü bulmuştur. İlerleyen yıllarda dördüncü bir türü daha eklenmiştir. Bunlar;

Güvenli bağlanma

Kaygılı- güvensiz bağlanma

Kaçından- güvensiz bağlanma

Darmadağın- güvensiz bağlanma

İlk olarak güvenli bağlanma asıl olması gereken, hedeflenen bağlanma türüdür. Ebeveynler çocuklarının yanında olursa duyarlı ve kabullenici olduklarında çocuklar bunu hissederlerse bu bağlanma türü gelişir. Ebeveynler yeri geldiğinde çocuklarıyla oyun oynar, yeri geldiğinde çocuklarının kendi konfor alanlarından çıkıp rahatlık duygusu arayışıyla geri geldiklerinde onları kabul ederler. Böylelikle çocuk olumsuz duygularla tek başına olmadığına ve birisinin ona karşı her koşulda yardımcı olacağını öğrenir.

Kaygılı- güvensiz bağlanma çocuk ihtiyaçlarının ara sıra karşılanmasıyla oluşur. Çocuklar gerektiği zamanlarda ebeveynlerinin yanında olacağına güvenmezler. Böyle bir belirsizliğin olması çocuğu muhtaç, kızgın ve güvensiz yapar.

Ebeveynlerin biri çocuğunun ihtiyaçlarını kabullenmekte ve bunları gidermekte zorluk çekebilir. Çocuğunun yanında olmaktansa onun hissettiklerine kayıtsız kalır, beklentilerini karşılamaz ve zorlandığını ona yardımcı olmaz. Bu durum durum kaçıngan-güvensiz bağlanmaya sebep olur. Böylelikle çocuk karşısına çıkan zorluklar karşısında ebeveynin yanına gitmek yerine negatif duygularını göstermemeyi tercih eder.

Çocuklarının dışlayan, komik hallere sokan, korkutan ebeveynler darmadağın- güvensiz bağlanmaya oluştururlar. Bu tür davranışta bulunan ebeveynler genelde geçmişe dair ruhsal sarılmaları olan kişilerdir. Bu ebeveynler çocukları onlara yaklaşmaya çalıştığında kaygı ya da korku duyarlar. Böylelikle çocuk kendi kendine bir savunma mekanizması oluşturur.