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Giriş Tarihi: 30.5.2022 17:18 Son Güncelleme: 30.5.2022 17:18

Bağlı Cümle Nedir? Yapısına Göre Bağlı Cümle Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Bağlı Cümle Nedir? Yapısına Göre Bağlı Cümle Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Yapısına göre cümle türleri içinde bulunan bağlı cümleler, merak edilen önemli konulardan bir tanesidir. Çoğu zaman sıralı cümleler ile karıştırılabilmektedir. Bağlı cümleler birbirine bağlanmış olan cümleleri ifade etmektedir. Farklı iki yüklem kullanmadan cümle tek yüklemde toplanmaktadır. Peki bu bağlı cümle nedir? Bağlı cümle nasıl kurulur? Bağlı cümle örnekleri nelerdir? Sorularının cevaplarını sizler için araştırdık ve derledik.

Bağlı cümle adından da anlaşılacağı gibi anlam bütünlüğü oluşturabilmesi için birbirine bağlı cümlelerdir. Bu bağlı durum bağlaçlar yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Bağlı cümleler dil anlatım konuları arasında önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bağlı cümle örnekleri ve bağlı cümle hakkında daha detaylı bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bağlı Cümle Nedir?

Bağlı cümle, bağlaçlar ile birbirine bağlanmış cümleleri ifade etmektedir. Bağlı cümleler; ama, ancak, çünkü, lakin, fakat, hem … hem …, ve, veya, ya da, oysa, mademki, ne yazık ki, ne var ki gibi bağlaçlar yardımı ile bağlanmaktadır. "ki" bağlacı bağlı cümleler en çok karıştırılan cümlelerden biridir. Çünkü sadece "ki" bağlacı ile bağlanan cümleler bağlı cümle değildir. Bu cümleler birleşik cümle olarak bilinmektedir. Bağlı cümlelerin sıralı cümlelerden tek farkı bağlaç yerine noktalama işareti kullanılmasıdır.

Bağlı Cümle Örnekleri Nelerdir?

Edebi metinlerde karşımıza sıkça çıkan bağlı cümleler, sadece edebi metinlerde değil günlük hayatta kendimizin de sıkça kullandığımız yapısına göre cümle türlerinden biridir. Peki bağlı cümleler nasıl kurulur, örnekleri nelerdir? Bağlı cümle örnekleri aşağıda verildiği gibidir;

  • Ona hediye almadım çünkü benimle dalga geçti.
  • Saatine baktı ve ders saatinin yaklaştığını fark etti.
  • Onun önerdiği yemeği yedim ama benim damak zevkime uyduğunu pek söyleyemem.
  • Ne ablam ne de abim benimle yeteri kadar ilgilenmedi.
  • Onu çok seviyorum lakin bazı zamanlar beni sevdiğini hissetmiyorum.

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Bağlı Cümle Nedir? Yapısına Göre Bağlı Cümle Örnekleri Ve Konu Anlatımı
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