Bağlı Cümle Nedir? Yapısına Göre Bağlı Cümle Örnekleri Ve Konu Anlatımı

Bağlı cümle adından da anlaşılacağı gibi anlam bütünlüğü oluşturabilmesi için birbirine bağlı cümlelerdir. Bu bağlı durum bağlaçlar yardımı ile gerçekleştirilmektedir. Bağlı cümleler dil anlatım konuları arasında önemli bir konuyu oluşturmaktadır. Bağlı cümle örnekleri ve bağlı cümle hakkında daha detaylı bilgi edinmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bağlı Cümle Nedir?

Bağlı cümle, bağlaçlar ile birbirine bağlanmış cümleleri ifade etmektedir. Bağlı cümleler; ama, ancak, çünkü, lakin, fakat, hem … hem …, ve, veya, ya da, oysa, mademki, ne yazık ki, ne var ki gibi bağlaçlar yardımı ile bağlanmaktadır. "ki" bağlacı bağlı cümleler en çok karıştırılan cümlelerden biridir. Çünkü sadece "ki" bağlacı ile bağlanan cümleler bağlı cümle değildir. Bu cümleler birleşik cümle olarak bilinmektedir. Bağlı cümlelerin sıralı cümlelerden tek farkı bağlaç yerine noktalama işareti kullanılmasıdır.

Bağlı Cümle Örnekleri Nelerdir?

Edebi metinlerde karşımıza sıkça çıkan bağlı cümleler, sadece edebi metinlerde değil günlük hayatta kendimizin de sıkça kullandığımız yapısına göre cümle türlerinden biridir. Peki bağlı cümleler nasıl kurulur, örnekleri nelerdir? Bağlı cümle örnekleri aşağıda verildiği gibidir;