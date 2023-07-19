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Giriş Tarihi: 19.7.2023 10:13 Son Güncelleme: 19.7.2023 10:13

Bahaeddin Ögel Kimdir? Bahaeddin Ögel Hayatı, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları

Bahaeddin Ögel kimdir, araştırdığımızda Türk halk edebiyatında ve Türk tarihinden eserler veren bilim insanları arasında yer almakta olduğunu öğreniriz. Halk edebiyatı alanında eser veren ve tanınan Bahaeddin Ögel, 21 Nisan 1923’te Elazığ’da doğmuştur. Türk tarih profesörü olarak bilinen Bahaeddin Ögel çalışmaları ile Türk tarihine yönelik birçok alanın ve araştırmanın öncüsü olmuştur. Özellikle Türklerin tarihinde yaptığı Orta Asya çalışmaları dikkat çekerken Bahaeddin Ögel kitapları ve makaleleri, bu alan üzerine uzmanlaşarak vermiştir.

Bahaeddin Ögel Kimdir? Bahaeddin Ögel Hayatı, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları

Bahaeddin Ögel kimdir, sorusu bizi Orta Asya Türk tarihi ve kültür araştırmaları alanına yöneltecektir. Uzman Türk tarihçi olan Bahaeddin Ögel, Türk tarihi ve kültürü alanında yaptığı çalışmalarda Orta Asya tarihine eserler vermiştir. Bu konu bağlamında Bahaeddin Ögel kitapları ve makaleleri arasında en çok dikkat çeken, Erzurum Anıtlarında Altay-Türk Anıtlarının İzleri isimli eseridir. Bahaeddin Ögel çalışmaları dikkat çekerken ünlü Türkolog Prof.Dr. Wolfram Eberhard'ın yanında çalışması onu daha uzman kılmıştır.

Bahaeddin Ögel Kimdir?

21 Nisan 1923'te Elazığ'da doğan Bahaeddin Ögel, türk Tarihi Profesörü olarak bilinmektedir. Orta Asya Türk Tarihi ve Türk Kültürü tarihia alanında yaptığı araştırmalarla bu alanda uzmanlaşan Bahaeddin Ögel, bu alanda birden fazla da yetkin eser vermiştir. Onun bu alanda çalışmasına yol açan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Ve Coğrafya Fakültesinde öğrenim görmesi olurken daha sonra hayatına giren uzman bilim insanları onun en büyük dönüm noktası olmuştur. Ayrıca üniversitede öğrenim görürken Şemsettin Günaltay ve Afet İnan ile Türk tarihi hakkında seminer çalışmalarına devam etmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden 1941 yılında mezun olarak Erzurum Lisesinde tarih ve coğrafya öğretmeni olarak görev yapmaya başlamıştır.

Bahaeddin Ögel'in en büyük sıçraması ise 1947 yılında ünlü Türkolog Prof. Dr. Wolfram Eberhard'ın yanında doktora çalışmalarına başlaması ile meydana gelmiştir. Onun yanında çalışmada bulunduğu Uygur Devletlerinin Kuruluşu başlıklı tezini tamamlayarak 1948'te tarih doktoru unvanını almıştır. 1949 yılında da asistan olarak Türk Tarihi Kürsüsüne atanmıştır. Türk Kültür Tarihi alanında yaptığı önemli çalışmaların yanında Prof. Dr. Wolfram Eberhard'ın yanında tarih araştırma yöntemlerinde öğrendiği Alman ekol ve metotlarını Türk araştırmacılara tanıtmıştır. Aynı zamanda bu metotları tanıtmakla kalmayıp Türk metotları ile kaynaştırarak özgün birer metot haline dönüştürmüştür.

Bahaeddin Ögel, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları Nelerdir?

Uzman türkü tarihi doktoru olan Bahaeddin Ögel, yaptığı birden fazla çalışma onun birden fazla eser vermesini de beraberinde getirmiştir. Araştırılması zor olan Türk tarihinde özellikle Türk tarihinin bütünlüğü, Türk ve Moğol meselesi, Türklerin göçebe yaşamı gibi birden fazla konuya eğilmiştir. Birden fazla makale ve 20 cilt kitap yazmıştır. Verdiği bu eserler arasından öne çıkanlardan bazılarına göz atacak olursak:

  1. Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi 1, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015
  2. Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 2015,
  3. Türk Kültür Tarihine Giriş 1, Türkler'de Köy ve Şehir Hayatı, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1971.
  4. Türk Kültür Tarihine Giriş 2, Türkler'de Ziraat Kültürü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1971.
  5. Türk Kültür Tarihine Giriş 3, Türkler'de Ev Kültürü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
  6. Türk Kültür Tarihine Giriş 4, Türkler'de Yemek Kültürü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
  7. Türk Kültür Tarihine Giriş 5, Türkler'de Elbise ve Süslenme Kültürü, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara
  8. Türk Kültür Tarihine Giriş 6, Türkler'de Tuğ ve Bayrak, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1984
  9. Türk Kültür Tarihine Giriş 7, Türkler'de Ordu, Ordugâh ve Otağ-Devlet, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1984.
  10. Türk Kültür Tarihine Giriş 8, Türkler'de Devlet ve Ordu Mehteri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1987.
  11. Türk Kültür Tarihine Giriş 9, Türk Halk Musikisi Aletler, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1986.
  12. Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul
  13. 1988Türklerde Devlet Anlayışı, Ötüken Neşriyat,
  14. Erzurum Anıtlarında Altay-Türk Anıtlarının İzleri, Erzurum Halkevi Yayını, Erzurum 1947.
  15. İslamiyet'ten Önceki Türk Kültür Tarihi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1962
  16. Sino-Turcica (Cengiz Han ve Çin'deki Hanedanın Türk Müşavirleri), 1964
  17. Hunlar, Göktürkler, Uygurlar (Ders Notları), Ankara 1968.
  18. Türk Kültürünün Gelişme Çağları, İstanbul 1971.
  19. Türk Mitolojisi, Altınordu Yayınları, 2019
  20. 13. yy. Sonlarına Kadar Türklerde Devlet Anlayışı, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1971.
  21. Türk Milli Bütünlüğü İçerisinde Doğu Anadolu, Ankara 1985

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