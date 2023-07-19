Bahaeddin Ögel Kimdir? Bahaeddin Ögel Hayatı, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları

Bahaeddin Ögel kimdir, sorusu bizi Orta Asya Türk tarihi ve kültür araştırmaları alanına yöneltecektir. Uzman Türk tarihçi olan Bahaeddin Ögel, Türk tarihi ve kültürü alanında yaptığı çalışmalarda Orta Asya tarihine eserler vermiştir. Bu konu bağlamında Bahaeddin Ögel kitapları ve makaleleri arasında en çok dikkat çeken, Erzurum Anıtlarında Altay-Türk Anıtlarının İzleri isimli eseridir. Bahaeddin Ögel çalışmaları dikkat çekerken ünlü Türkolog Prof.Dr. Wolfram Eberhard'ın yanında çalışması onu daha uzman kılmıştır.

Bahaeddin Ögel Kimdir?

21 Nisan 1923'te Elazığ'da doğan Bahaeddin Ögel, türk Tarihi Profesörü olarak bilinmektedir. Orta Asya Türk Tarihi ve Türk Kültürü tarihia alanında yaptığı araştırmalarla bu alanda uzmanlaşan Bahaeddin Ögel, bu alanda birden fazla da yetkin eser vermiştir. Onun bu alanda çalışmasına yol açan Ankara Üniversitesi Dil Tarih Ve Coğrafya Fakültesinde öğrenim görmesi olurken daha sonra hayatına giren uzman bilim insanları onun en büyük dönüm noktası olmuştur. Ayrıca üniversitede öğrenim görürken Şemsettin Günaltay ve Afet İnan ile Türk tarihi hakkında seminer çalışmalarına devam etmiştir. Ankara Üniversitesi Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesinden 1941 yılında mezun olarak Erzurum Lisesinde tarih ve coğrafya öğretmeni olarak görev yapmaya başlamıştır.

Bahaeddin Ögel'in en büyük sıçraması ise 1947 yılında ünlü Türkolog Prof. Dr. Wolfram Eberhard'ın yanında doktora çalışmalarına başlaması ile meydana gelmiştir. Onun yanında çalışmada bulunduğu Uygur Devletlerinin Kuruluşu başlıklı tezini tamamlayarak 1948'te tarih doktoru unvanını almıştır. 1949 yılında da asistan olarak Türk Tarihi Kürsüsüne atanmıştır. Türk Kültür Tarihi alanında yaptığı önemli çalışmaların yanında Prof. Dr. Wolfram Eberhard'ın yanında tarih araştırma yöntemlerinde öğrendiği Alman ekol ve metotlarını Türk araştırmacılara tanıtmıştır. Aynı zamanda bu metotları tanıtmakla kalmayıp Türk metotları ile kaynaştırarak özgün birer metot haline dönüştürmüştür.

Bahaeddin Ögel, Eserleri, Kitapları ve Çalışmaları Nelerdir?

Uzman türkü tarihi doktoru olan Bahaeddin Ögel, yaptığı birden fazla çalışma onun birden fazla eser vermesini de beraberinde getirmiştir. Araştırılması zor olan Türk tarihinde özellikle Türk tarihinin bütünlüğü, Türk ve Moğol meselesi, Türklerin göçebe yaşamı gibi birden fazla konuya eğilmiştir. Birden fazla makale ve 20 cilt kitap yazmıştır. Verdiği bu eserler arasından öne çıkanlardan bazılarına göz atacak olursak: