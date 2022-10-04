Bahçesaray Antlaşması Maddeleri - Bahçesaray Antlaşması Önemi ve Sonuçları Neler, Kiminle İmzalandı?

Osmanlı Devleti'nin gerileme döneminde gerçekleşen savaşlardan birini sonlandıran Bahçesaray Antlaşması önemi ve maddeleri, bugün hâlâ birçok tarihçi tarafından tartışılır. Bu yüzden, Bahçesaray Antlaşması kiminle yapıldı sorusunun yanıtını çoğu insan bilmek ister. Etkilerinin önemi nedeniyle, Bahçesaray Antlaşması sonuçları mutlaka araştırılmalı ve öğrenilmelidir. İşte Bahçesaray Antlaşması hangi padişah döneminde yapıldı ile ilgili detaylar…
"Çehrin Antlaşması" olarak da bilinen Bahçesaray Antlaşması, 1676 ile 1681 yılları arasında gerçekleşen Osmanlı-Rus Savaşı'nı sonlandırmak için 3 Ocak 1681'de imzalanan bir barış antlaşmasıdır. Taraflar arasında, Osmanlı Devleti, Rusya Çarlığı ve Kırım Hanlığı bulunur. Dönemin padişahı IV. Mehmet zamanında yapılmıştır. Osmanlı ve Ruslar arasında imzalanan ilk resmi antlaşma olması bakımından mühimdir. Antlaşmadan kârlı çıkan taraf ise savaşın galibi Osmanlı Devleti olmuştur. Çehrin, bütünüyle ele geçirilmiş ve birtakım avantajlar elde edilmiştir. Rus Çarlığı için büyük öneme sahip bu bölgenin kaybı, Osmanlı'nın hâlâ güçlü bir rakip olduğunu anlamalarını sağlamıştır. Aşağıda bu antlaşmanın maddeleri sıralanmıştır.
Bahçesaray Antlaşması, Osmanlılar ve Ruslar arasında yapılan ilk barış antlaşması olması ve 20 yıllık bir süreyi kapsaması bakımından oldukça stratejik ve önemlidir. Fakat, Rusların genişleme politikası barış ortamının korunmasına izin vermemiştir. Antlaşmayı yok hükmünde gören Rus Çarlığı, topraklarını ele geçirmek için Osmanlı Devleti ile savaşmaya devam etmiştir.