Bahçeşehir Gölet Parkı Nerede, Hangi İlçede? Bahçeşehir Gölet Parkı Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

İstanbul'da spor yapmak ve dinlenmek için Bahçeşehir Gölet Parkı, ideal bir mekândır. Geniş alanı, doğal güzellikleri nedeniyle yerliler ve de turistler tarafından sıkça tercih edilmektedir. Bahçeşehir Gölet Parkı'na özel araçla veya toplu taşımayla ulaşım mümkündür. Özellikle çevre ilçelerden düzenli otobüs seferleri bulunmaktadır. Yolcular, Bahçeşehir Gölet Parkı nerede, hangi ilçede ve yol tarifi ile nasıl gidilir sorularına yanıt aramalıdır

Bahçeşehir Gölet Parkı Nerede ve Nasıl Gidilir?

Bahçeşehir Gölet Parkı, İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Bahçeşehir semtinde yer alır. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda bulunur ve oldukça ünlü bir doğal alanıdır. Yol tarifi ile ilgili detaylar ise şöyle:

Anadolu Yakası'ndan köprü veya Marmaray gibi tünelleri kullanarak Avrupa Yakası'na geçin. Örneğin, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü veya Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanabilirsiniz. Köprülerden sonra TEM Otoyolu'na girin ve Bahçeşehir çıkışını takip ederek parka ulaşabilirsiniz.

Metro ile Kadıköy veya Üsküdar'dan M4 (Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı) hattına binebilir, ardından Mecidiyeköy'de aktarma yaparak 760 veya 79F otobüsüne geçebilirsiniz. 76K otobüsü Bahçeşehir yönüne gider ve Bahçeşehir Gölet durağında inebilirsiniz.

Marmaray ile Halkalı durağında inebilir ve buradan 142B otobüsüne geçerek Bahçeşehir Gölet durağında inebilirsiniz.

TEM Otoyolu'na girerek Bahçeşehir çıkışını takip edebilirsiniz. Bahçeşehir'e giriş yaptıktan sonra parkı işaret eden tabelaları takip ederek park alanına ulaşabilirsiniz.

Metrobüs ile Şirinevler durağında inip ardından Avcılar'a geçerek 76D otobüs hattına geçiş yapabilirsiniz. Bahçeşehir Gölet durağında inerek parka ulaşabilirsiniz.

Marmaray ile Halkalı durağında inip, 146B ile 146M otobüsüne binerek Bahçeşehir Gölet durağında inebilirsiniz.

Her iki yakadan da toplu taşıma seçenekleri oldukça geniştir, bu yüzden yoğun saatlerde yolculuk sürenizi göz önünde bulundurmanızda fayda var.

Bahçeşehir Gölet Parkı Giriş Ücretli mi?

Bahçeşehir Gölet Parkı girişi için herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Bu park, her gün ve her saat rahatlıkla ziyaret edilebilir. Parkın geniş yeşil alanlarında yürüyüş yapabilir, gölet çevresinde dolaşabilir ve doğanın tadını çıkarabilirsiniz. Ayrıca, park içinde çeşitli restoranlar da bulunmaktadır. Buralarda yemek yiyerek dinlenme imkanı bulabilirsiniz. Bahçeşehir Gölet Parkı, şehrin gürültüsünden uzaklaşıp huzurlu bir zaman geçirmek için ideal bir yerdir.