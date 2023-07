BAİBÜ’ye Sıfır Atık belgesi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin (BAİBÜ) çevreye verdiği değer tescillendi. Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi başvurusu Bolu Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce incelenerek onaylandı. Öte yandan BAİBÜ Nükleer Radyasyon Dedektörleri Uygulama ve Araştırma Merkezi'nce (NÜRDAM), orman yangınları başta olmak üzere her türlü yangını erken tespit ederek can ve mal kayıplarının önüne geçecek ve hem Türkiye'ye hem de insanlığa büyük fayda sağlayacak yangın dedektörü prototipi üretildi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde (BETUM) ise hasta için en uygun ortamı sağlayan sistem geliştirildi. Geliştirilen sensör tabanlı sistem, özellikle yoğun bakım üniteleri gibi hassas ortamlardaki ışık, sıcaklık, bağıl nem, karbondioksit gibi 9 parametreyi hassas şekilde ölçerek, kritik durumlarda ilgili personel ve hastane yönetimine acil durum mesajı gönderiyor. Üniversite iklim krizinin çözümüne katkıda bulunacak çalışmalar da yapıyor. Dünyayı tehdit eden küresel ısınma ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltmayı hedefleyen iklim politikalarına katkı sunacak akademik çalışmalar yapmak amacıyla, üniversitenin şehir yerleşkesinde faaliyet gösteren Bolu Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde (TEKNOKENT) kurulan İklim Değişikliği ve Enerji Çalışmaları Merkezi (İDEÇ) kuruldu. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, saygın derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) 2023 Asya Üniversiteleri Sıralaması'nda en iyi Asya üniversiteleri arasında 501+ bandında yer alırken, Türkiye'deki devlet üniversiteleri arasında ise 23'üncü oldu.