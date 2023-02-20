Bakalit Nedir? Bakalit Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri Nelerdir?

Bakalit nedir, günümüzde çeşitli ürünler için mühim malzemeler arasında bulunmaktadır. Bakalit, 1909'da Belçikalı bir kimyacı tarafından bulunan sentetik bir reçine çeşidi olarak bilinmektedir. İletken olmayan bakalit ürünü sahip olduğu birçok fonksiyon ve kullanım pratikliği nedeniyle kısa bir zaman sonra tüm dünya tarafından kabul edilmiş ve hemen farklı alanlarda üretilmeye başlanmıştır. Bakalit kaplama nedir? Bakalit ne işe yarar ve nerelerde kullanılır gibi merak edilen sorular aşağıda cevaplanmaktadır.

Bakalit Nedir?

Bakalit nedir, ilk defa üretilmiş olan ve sentetik plastiklerden bir tanesi olan bu ürün, iletken olmaması ve ısıya dirençli olması özellikleri sebebiyle fazlasıyla tercih edilen bir plastik çeşidi olarak akıllarda yer almaktadır. Üretimin en üst döneminde Bakalite çok yönlü olması ve ilk yapay plastik olmasıyla herkesten övgüler almıştır. Ayrıyeten, fazla miktarda endüstriyel ve ticari uygulamaya sahip olan türlü bakalit seviyeleri ve çeşitleri bulunmaktadır. Bakalit kaplama nedir? biraz bundan bahsedelim. Bakalitin oluşumu kâğıt ya da cam bez katmanları sentetik reçineyle emprenye edilerek üretilmektedir. Ayrıca kumaş selüloz kâğıt, sentetik iplik, cam kumaşlar ya da dokunmamış kumaşlardan üretilmektedir ve ardından ısı ve basınç uygulanmaktadır. Bu sebeple ısıyla sertleşen bir plastiğe dönüşmektedir. Bakalit ne işe yarar ve daha çok nerelerde kullanılır aşağıda anlatılmaktadır.

Bakalit Ne İşe Yarar, Nerelerde Kullanılır ve Özellikleri Nelerdir? e1

Bakalit ne işe yarar, formaldehit ve fenolün bazik bir ortamda amonyakla ısıtılmasından üretilmektedir. Reçineleşirken sıvı ya da macun kıvamına gelen bakalit A bakaliti ismini almaktadır. Sıvı haldeki bakalite ısı verildiğinde formu katılaşmış hale gelmektedir. Bu hali de B bakaliti olarak adlandırılmaktadır. Bakalit toz haline getirildikten sonra elyaf, kağıt ve asbest gibi çeşitli dolgu ürünleriyle harmanlayıp türlü kalıplara sokulmaktadır. Bu şekilde sertleştirilen bakalit C bakaliti adını almaktadır. Bakalitin farklı halleri farklı alanlarda kullanımını getirmiştir. Bakalit nerelerde kullanılır, elektrik iletmeme ve yalıtkan olma özellikleri sebebiyle birçok farklı alanda kullanım için uygun formdadır. Ayrıca bakalitin farklı halleri onun istenilen forma girmesine de imkan tanımaktadır. Isıya dayanıklı ve yanıcı olmayan bakalit aynı zamanda kimyasal etkilere karşı da dayanıklı maddelerdir. Tüm bu fonksiyonları bakalitin çeşitli alanlarda kullanımına izin vermektedir. Bakalitin kullanım alanları şu şekilde sıralanmaktadır;