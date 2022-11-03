Bakan Kasapoğlu, Artvin Üniversitesi akademik yıl açılışına katıldı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artvin'e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Kasapoğlu, Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Artvin Çoruh Üniversitesi'nin 2022-2023 akademik yıl açılış törenine katılarak, "Gençlik ve Girişimcilik" dersini anlattı.

Bakan Kasapoğlu, konuşmasında "Üniversitelerimiz bilginin üretildiği mekanlar olarak ifade edilir. Bir yandan ülkelerin ihtiyaç duyduğu alanlardaki nitelikli insan kaynağını ve bu anlamda gençleri girişimcilik gibi üretim gibi alanlarda desteklemeyi bir öncelik olarak görmeli ve bu konuda teşvik etmeli diye düşünüyorum. Spor, Türkiye'nin yükselen alanlarından bir tanesi, daha önce sporcusu olmayan branşları dahi vardı. Türkiye artık her bir branşta gözü en yukarıda olan ve bunu da başarıyla gerçekleştiren bir ülke oldu. Tabii ki de bunların hiçbiri tesadüf değil. O yüzden biz bu 21 yıllık süreçte dünyanın en büyük alt yapılarına sahip bir ülke haline geldik. Eksik olan alanları birlikte geliştireceğiz birlikte inşa edeceğiz."dedi.