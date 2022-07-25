Bakan Özer canlı yayında duyurdu: Öğretmen atama müjdesi!

En önemli artışın mesleki teknik Anadolu liselerinde gerçekleştiğini anlatan Özer, "Bu oran bu yıl yüzde 95'e çıktı. Bu aslında son zamanlarda mesleki eğitime yapmış olduğumuz vurgunun öğrenciler nezdinde ne kadar karşılık bulduğunu göstermesi bakımından çok büyük anlam taşıyor." diye konuştu.

Bakan Özer, meslek liselerinin 28 Şubat sürecinden sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrencilerin tercih ettiği bir liseye dönüştüğünü hatırlatarak, "Bu süreçte, okullar arasında başarı farkı, denge koptu. Bu bugün yaşadığımız bu kök probleminin kaynağı işte 28 Şubat'taki katsayı uygulamasıdır. Bu sadece mesleki eğitimi mahvetmedi aynı zamanda eğitimdeki fırsat eşitliğinde de çok ciddi bir travma yaşanmasına yol açtı." ifadelerine yer verdi.

Mesleki eğitimin önündeki katsayı engeli kaldırıldıktan sonra, ikinci olarak iş gücü piyasasına eleman yetiştirmek konusunda önemli adımlar attıklarını belirten Özer, şunları kaydetti:

"Son bir yılda iş gücü piyasasının temsilcilerini eğitime çektik. Bu adımlar kısa sürede akademik olarak başarılı öğrencilerin meslek eğitimine yönelimlerini artırdı. İlk defa yüzde birlik başarı diliminden öğrenci alan meslek liseleri ortaya çıktı. Artık 28 Şubat sürecinin o engeli kalktı, akademik olarak başarılı öğrenciler gelecek görerek meslek liselerine yöneldi."