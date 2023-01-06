Bakan Özer: ’En güvenli yerler okullar’

Milli Eğitim Bakanı Özer, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere kara yoluyla Eskişehir'e geldi. Bakan Özer, Eskişehir Valiliği bahçesinde Vali Erol Ayyıldız, AK Parti Nabi Avcı, Harun Karacan, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre tarafından karşılandı. Vali Ayyıldız'ı makamında ziyaret eden Özer, daha sonra İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantının ardından gazetecilere açıklama yapan Bakan Özer, Eskişehir'e yapılan eğitim yatırımlarıyla ilgili bilgi verdi. Özer, "Bizim amacımız, eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirerek, her geçen gün sürekli iyileştirme kültürüyle eğitimi çok daha üst noktalara taşıyabilmek ve Türkiye'nin özellikle Cumhurbaşkanı'mızın çerçevesini çizmiş olduğu 'Türkiye yüzyılı' vizyonunda eğitimi ana vurgu olarak sürekli destekleyebilmek. Bunun için Eskişehir'de de neler yapabiliriz, bunları kapsamlı bir şekilde değerlendirme imkanımız oldu. Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu an 2023 yılı içerisinde Eskişehir'de devam ve izin verdiğimiz yatırımlara toplam 459 milyon lira civarında. Bugünkü değerlendirmemizde biraz önce bahsettiğim çerçevede eğitimin kalitesini ve işlenebilirliğini daha fazla arttırmak için ilave 760 milyonluk yatırım yapma kararı aldık. Dolayısıyla Eskişehir'deki Milli Eğitim Bakanlığı yatırımlarını 459 milyon liradan 1 milyar 219 milyona çıkarmış olduk. Öncelikle bu yatırımların Eskişehir'e hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.



ESKİŞEHİR'E 22 ANAOKULU

İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'nda Eskişehir'e 22 anaokulu yapılması için karar aldıklarını da anlatan Bakan Özer, "Bu kapsamda en ağırlık verdiğimiz yatırım, okul öncesi eğitim. Eskişehir'e 22 tane anaokulu yapacağız. Biliyorsunuz, Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2022 yılındaki en büyük önceliğimiz, okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranlarını artırmaktı ve Emine Erdoğan hanımefendinin himayesinde 3 bin anaokulu kapasitesi üretmek için yola çıktık. Çünkü o tarihte Türkiye genelinde 2782 tane anaokulu vardı. 1 yıl gibi kısa bir sürede 3 bin değil; 6 bin 4 anaokulu kapasitesi oluşturarak, ilk kez 5 yaştaki okullaşma oranlarını yüzde 65'ten yüzde 99'a çıkarabilme imkanımız oldu. 2023 yılında hedefimiz 5 yaşı sağladıktan sonra 4 ve 3 yaş okullaşma oranlarını da artırmak. Bunun için Eskişehir'e 22 tane anaokulunu kazandıracağız. Yıkılan ve yapılması gereken 2 tane ilkokul ve 2 ortaokulu da yatırım programına almış bulunuyoruz. Emek Mahallesi'ndeki 32 derslikli Anadolu lisesini de yatırım programına dahil ettik. Hızlı bir şekilde bunun yapımıyla ilgili çalışmalara başlayacağız" dedi.



'EN GÜVENLİ YERLER OKULLAR'

Bakan Özer, 2022 yılında en öncelik verdikleri konunun okul binalarındaki güçlendirme çalışmaları olduğunu söyledi. Tüm Türkiye'de depremle ilgili güçlendirme çalışmaları yapılması için kaynak organize ettiklerini kaydeden Özer, "2022 yılında üst limit hiç kullanmadık. Herhangi bir ilde yatırım ile ilgili sınırlama getirmedik. Tüm güçlendirme çalışmalarını yapabilecek şekilde kaynaklarımızı organize ettik. 2022 yılında büyük oranda tüm Türkiye'deki güçlendirme çalışmalarını yaptık ama eksik kalanlar var. Dolayısıyla 2023 yılında artık güçlendirme çalışmalarını ülkemizin eğitim sisteminin gündeminden çıkaracağız. Türkiye'de en güvenli yerlerin okullar olduğunu tüm Türkiye'ye göstermiş olacağız. Bu kapsamda da Eskişehir'de bazı okulların güçlendirilmesiyle ilgili ve büyük onarımlarıyla ilgili ihtiyaç vardır, bunlara da 130 milyonluk bir kaynak aktarmış oluyoruz" diye konuştu.



KÖY YAŞAM MERKEZLERİ

Bakan Özer, Köy Yaşam Merkezleri'ni Türkiye'de yaygınlaştırarak çocukların yanı sıra herkesin faydalanacağı hale getireceklerini söyledi. 2022 yılında toplam 2 bin 200 köy yaşam merkezi açtıklarını belirten Özer, "Bir diğer önemli projemiz, köy yaşam merkezleri. Köy yaşam merkezini bizler sadece çocuklarımızın anaokulu ve ilkokul ihtiyacını karşılaşmak için değil; aynı zamanda köylerdeki vatandaşlarımızın da tarım, hayvancılıkla ilgili yaşam becerilerini güçlendirmeyle ilgili özellikle istihdam becerilerini güçlendirmeyle ilgili halk eğitim merkezleri kurarak vatandaşlarımızı da desteklemek üzere köy yaşam merkezleri ismi altında Türkiye'de yaygınlaştırıyoruz. 2022 yılında şu ana kadar toplam 2 bin 200 köy yaşam merkezi açtık. 2023 yılındaki hedefimiz; Türkiye'deki belli orandaki nüfusun yaşadığı yerlerdeki tüm köy okullarını vatandaşların, çocuklarımızın hizmetine açmak. Bu kapsamda da Eskişehir'de 12 tane köy yaşam merkezi hizmete alınmış, 35 tanesi tekrar değerlendirmeye alınacak. İnşallah ilk 3 ay içerisinde köy yaşam merkezlerini de hizmete alma imkanımız olacak" dedi.