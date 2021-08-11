Bu yıl Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Bakan Özer Okullar ne zaman açılacak? sorusunu yanıtladı!

Milli Eğitim Bakanlığı "Okullar ne zaman açılacak?" sorularına ilişkin yanıt vermişti. Bakanlık görevine Mahmut Özer'in atanmasıyla beraber bu konuda bir değişikliğin söz konusu olup olmadığı konusu araştırılmaya başlandı. Bakan Özer yaptığı açıklamada; "İlk önceliğim; gerekli tüm tedbirleri alarak okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir." Şeklindeki sözleriyle müjde verdi. Peki, 2021-2022 döneminde okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? İşte tüm detaylar…
Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer okulların açılacağı tarih ile ilgili açıklamalarda bulundu. İşte o açıklamanın detayları;
'OKULLARI AÇMAK İÇİN NE GEREKİYORSA YAPACAĞIZ'
Özer ayrıca "En büyük amacım fırsat eşitliğini sağlamak olacaktır, çok çalışacağız. Eylül'de okulları açmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İlk önceliğim gerekli önlemleri alarak okulları yüz yüze eğitime geçmeye hazırlamaktır. Okulların açılması için vakaların sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Okulları kapalı tutmak gibi lüksümüz gibi yoktur. Sayın Bakanıma teşekkür ediyorum." diye ekledi.
Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için geçtiğimiz haftalarda 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya gelmişti. Toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Ülke genelinde bakanlığa bağlı tüm okullarda hijyen koşullarının yakından takip edildiğine dikkat çekildi.
Bu süreçte hijyen bütçesinin sekiz kat arttığını ifade eden Bakan Selçuk, "Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.
Eski Bakan Selçuk, "Okulların 6 Eylül'de açılması bizim için son derece önemli. Çocuklarımızın, velilerimizin, öğretmenlerimizin sabrı konusunda gerçekten müteşekkiriz. Okulları açmak noktasında tüm toplumumuzun katkısını bekliyoruz. Biz hazırız ve toplumun sağduyusunun, desteğinin bu konuda hayati bir önem taşıdığının tekrar tekrar vurgusunu yapmak istiyorum."