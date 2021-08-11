Bu yıl Okullar ne zaman açılacak, yaz tatili ne zaman bitiyor? Bakan Özer Okullar ne zaman açılacak? sorusunu yanıtladı!

Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim-öğretim yılı hazırlıkları için geçtiğimiz haftalarda 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya gelmişti. Toplantıda, "Okulum Temiz Belgesi" standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Ülke genelinde bakanlığa bağlı tüm okullarda hijyen koşullarının yakından takip edildiğine dikkat çekildi.

Bu süreçte hijyen bütçesinin sekiz kat arttığını ifade eden Bakan Selçuk, "Artık bu ülke çocuklarını daha fazla eve kapatmamalı, öğretmenlerini daha fazla yormamalı. Velilerimizi daha çok yormamalıyız. Okullarımızı açmalıyız, inşallah 6 Eylül'de açacağız. Hep birlikte bunun için ne gerekiyorsa yapacağız" ifadelerini kullandı.