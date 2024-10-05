Bakan Tekin, açılış öncesi lise kampüsünde incelemelerde bulundu

Bu yık faaliyette geçmesi beklenen ve açılışına sayılı günler kalan çoğu üniversite kampüslerinden daha büyük olan Esenyurt Lise Kampüsü 'nde açılış öncesi incelemelerde bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusun Tekin, basın mensuplarına açıklama yaptı. Bakan Tekin, "Dünyada bir çok üniversitede olmayan imkanlar bu lise kampüsünde olacak, gezip görmenizi tavsiye ederim. Çok yakın zamanda da açılışı olacak.

Bugün burada bu vesileyle birkaç hususu belirtmek istiyorum; Türkiye'nin her tarafında göreve geldiğimiz 2002 yılında kıyaslanmayacak kadar derslikler yaptık. 2002 yılında iktidara geldiğimizde derslik sayısı geçen süre içerisinde neredeyse üç kat atmış durumda Sadece İstanbul'da 2002 yılında 40.000 derslik vardı, şu anda ise 105.000 halihazırda dersliğimiz var. Neredeyse 3-4 kat daha fazla derslik yaptık, aynı zamanda öğretmen sayısında büyük bir artış söz konusu şu anda 1.100.000 öğretmen kadrosuyla eğitim üretimi sürdürüyoruz. 800 öğretmen bu 20 yıl periyodu içerisinde atanmıştır. Bu rakamlar bize hükumetimizin eğitim ve öğretime verdiği önemi gösteriyor.Sayın cumhurbaşkanımız başta olmak üzere bu süreci yürüten tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Bu kampüste 321 derslik var, 8 tane lisemiz olacak bu kampüste, aynı zamanda sosyal donatı alanları, spor salonları , ayrıca kız ve erkek öğrencilerimiz için bir kız yurdu , bir de erkek yurdu bulunmaktadır. Öğrencilerin ve öğretmenlerin ibadetlerini yapmaları için bir de cami yapıldı. Ayrıca İstanbul'un tamamına hizmet edebilecek bir gözlem merkezi, bir bilim merkezi de oluşturduk. Bu kampüs dört dörtlük bir kampüs oldu emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.Bakan Tekin programının ardında AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığında 'Türkiye Buluşmaları Programına' katılarak partilerle bir araya geldi.