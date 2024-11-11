Bakan Tekin Antalya’da özel eğitim temsilcileriyle buluştu

Özel Özel Eğitim Konfederasyonu ev sahipliğinde gerçekleşen ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in konuk olduğu buluşmaya Antalya Valisi Hulusi Şahin, Uşak Milletvekili Alim Tunç, Aksu Kaymakamı Ahmet Hikmet Şahin, Özel Özel Eğitim Konfederasyon Başkanı Yunus Kılıç Özel Okul Temsilcileri ve STK temsilcileri katıldı. Buluşmada Otizmli birey Taylan Harvati ile Beyaz Baston Görme Engelliler Derneğinden görme engelli bireyler piyano ve keman dinletisi gerçekleştirdi.

El Birliğiyle Yürüyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın özel bireylere yönelik çok hassas davrandığına ve her zaman problemleri çözümü için çaba sarf ettiğine dikkat çeken Bakan Tekin "Türkiye Özel Eğitim Konfederasyonu kapsamında 3 bin 284 özel kurumumuz var. Bunların her birisi saygın bir işlevi yerine getiriyor. Buralarda eğitim öğretim süreçlerini devam ettiren 700 bine yakın öğrencimiz var. 60 bine yakın personelimiz var. Toplam kamusal genel bütçedeki karşılığı yıllık 30 milyar lira civarında. Bir de destek ödemesi söz konusu. Burası hem ulvi bir alan hem de Milli Eğitim Bakanlığı'nın kendi üzerindeki sorumluluğu paylaşabileceği, kendileriyle çok saygın ilişki kurması gereken alan. Biz de bu alanda var olan sorunların çözümü için el birliğiyle yürüyeceğiz" dedi. Mayıs ayı itibarıyla Eğitim müfredatında revizyonu yaparak, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ni hayata geçirdiklerini ifade eden Bakan Tekin, bu müfredatın 18 milyon öğrencinin tamamını özel kabul ettiğini vurguladı.

Türkiye Sosyal Devlet Olmanın Ne Demek Olduğunu Özel Bireyler Özelinde Vatandaşıyla Tanıştırdı

31 yıllık mülki idari amirliği döneminin başlarında özel bireylerin evlerde zincirlere bağlandığını, ailelerinin dramlarını ve özel çocukların çilelerini bizzat müşahade ettiğini belirten Vali Hulusi Şahin ise "Bir ilçe kaymakamı olarak doksanlı yıllarda ailelerimiz ve çocuklarımız için yapabileceğimiz destekler çok sınırlıydı. Fakat iki binli yıllarda Türkiye'de ayrı bir hikaye yazıldı. 2022 nolu yasaya bağlı maaşların hızla artırılması, ardından engelli maaşlarının getirilmesi ve evde bakım hizmetleri gibi devrimler yapıldı. Rehabilitasyon merkezleri geldi. Özel eğitim okulları arttı. Yine iki binli yıllarda Türkiye, kaynaştırma eğitimleri gibi bireyselleştirilmiş eğitim programları gibi çok gelişmiş ve çok modern sistemlerle tanıştı. Türkiye sosyal devlet olmanın ne demek olduğunu özel bireyler özelinde vatandaşıyla tanıştırdı. Geldiğimiz nokta gerçekten muazzam. Bu memleketin bir evladı olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere dönemin bakanlarına, emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Özel Bireylerimizin Aileleri de Özeller

Türk devlet geleneğinin şefkat ve merhamet ilkeleri üzerine bina edildiğine dikkat çeken Vali Şahin "Şefkat ve merhametin olmadığı yerde devlet de yoktur. Sizler özel bireylere hizmet ediyorsunuz. Bu özel bireylerimizin aileleri de çok özeller ve kırılganlar. 24 saat özel bireylerle vakit geçirmek onların da psikolojisini olumsuz etkiliyor. Bu çocuklarımıza sahip olan ailelere de özel bakmak lazım. Onlar da özel aileler, bireyleri de özel bireyler. Ne kadar hizmet etsek azdır" dedi. Protokol konuşmalarının ardından aile fotoğrafı çekimi ile program sona erdi.