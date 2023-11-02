Bakan Tekin, Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nün yaptırdığı okulu açtı

6 Şubat Depremi'nde binlerce binanın yıkıldığı Adıyaman'da, Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından okul yaptırıldı. Besni ilçesi Sugözü köyünde depremde yıkılan ilkokulunun yerine yapılan 4 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.

"SPOR KULÜPLERİMİZDEN TOPLUMSAL KONULARDA TOPLUMUN YANINDA OLMASINI İSTİYORUZ"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Bakan olduğum günden beri ilkesel olarak açılış törenlerine katılmıyorum. Sadece ve sadece hayırseverlerin yaptıkları destekten dolayı hayırseverlerin yaptırdıkları açılışlara katılıyorum. Buradan hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın ize talimatı, en kısa zamanda depremden önceki derslik sayısına, öğretmen sayısına ulaşmamızdı. Bu bizim aldığımız talimattı. Bizde bu yönde çalışıp çaba sarf ediyoruz. Bir sürü etkinlikler yaptık. Halk Eğitim Merkezleri üzerinden Hayat Boyu Öğrenme kursları açtık, psikososyal destek üniteleri oluşturduk. Psikolojik destek birimleri oluşturduk. Öğrencilerimize kurslar organize ettik. Öğretmen arkadaşlara katkıda bulunmaya çalıştık. Burada evini kaybetmiş veya yeni gelen 11 binin üzerindeki öğretmenimize konteyner ihtiyacını giderdik. Bizim depremden önceki derslik sayımız, 6 bin 248 iken, önümüzdeki eğitim öğretim yılı başlarken, planladıklarımızda biterse 6 bin 804 derslikle eğitim öğretim sürecini başlatmış olacağız. Deprem öncekinden daha iyi koşulları sağlamış olacağız. Allah bize bir daha böyle afetler yaşatmasın. Spor kulüpleri Türkiye'de dünyadakinden farklı bir pozisyondadır. Başka ülkelerde ticari amaçla kurulmuş, ticari şirket statüsündeler. Bizim spor kulüplerimizin büyük çoğunluğu kamu yararına dernek statüsündedir. Dolayısıyla spor kulüplerimizden beklediğimiz şey, bu tür toplumsal durumlarda toplumumuzun yanında olması, birlik ve beraberlik örneği göstermelerini istiyoruz. Bu yönüyle Beşiktaş Spor Kulübüne teşekkür ediyorum. Diğer spor kulüplerimizin de toplumsal seferberlik çabamıza destek olmaya davet ediyorum" dedi.

"BİZ SADECE BİR KULÜP DEĞİLİZ, İÇERİSİNDE DUYGULARI OLAN BİR TOPLUMUZ"

Beşiktaş Jimnastik Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi, "Öğrencilerimizin okuyabilmesi adına öncelikli olarak okullarla ilgili destek vermeyi amaçladık. Çok şükür söz verdiğimiz 6 okulun 3 tanesini bu gün hizmete açılıyoruz. Çocuklarımızı bu sıcak yuvalarımıza alacağız. Bütün mesele birlik ve beraberlik olmaktır. El ele verdikten sonra altından kalkamayacağımız hiçbir şey yoktur. Özellikle yurt dışındaki ve yurt içindeki derneklerimizin ve taraftarlarımızın bu kampanyaya büyük desteği olmuştur. Halen kampanyamız devam etmektedir. Allah nasip ederse bu bölgeye katkı vermeye devam edeceğiz. Biz Beşiktaş olarak, sadece bir spor kulübü değiliz. Biz içerisinden duygular geçmiş, içerisinde geçmişi ve gelecek olan insanlarla dolu olan bir toplumuz, bir kuruluşuz. Dolayısıyla Bir Beşiktaşlı olmaktan ve kulübe başkanlık yapmış olmaktan son derece gurur ve onur duyuyorum" diye konuştu.

Adıyaman Milletvekili Hüseyin Özhan, Beşiktaş'ın sosyal sorumluluk projeleri çerçevesinde okul yapmasından dolayı teşekkür etti. Vali Osman Varol ise, ülke olarak depremde ciddi bir dayanışma örneği gösterildiğini dile getirerek, bu dayanışmanın çok önemli örneklerinden birisi olduğunu aktardı.

Açılış konuşmalarının ardından kurdele kesilerek, hayatını kaybeden öğretmenler anısına fidan dikimi gerçekleştirildi. Açılışa Vali Osman Varol, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyeleri, Merinos A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu, milletvekilleri İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan katıldı.