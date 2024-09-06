SON DAKİKA | Bakan Tekin duyurdu! 4 yeni okul modeli geliyor

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ EĞİTİMİN MUHTEVASINA YÖNELİK DİNAMİK BİR DÖNÜŞÜM SÜRECİNİN DE BAŞLANGICI"

Beceri-hak ve gelişim temelli bir öğrenme sürecinin yanı sıra, erdem-değer-eylem çerçevesini haiz bütüncül bir yaklaşımla oluşturdukları Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin, eğitimin muhtevasına yönelik dinamik bir dönüşüm sürecinin de başlangıcı olduğunu söyledi.

Tekin, "Bu dönüşüm süreci, gençlerimizin hem doğal ve fıtri gelişimini esas alan hem de pedagojik gereksinimlerini karşılayan zengin bir içerikten ve ihtiyaç duyulan her aşamada güncellenebilecek canlı bir müktesebattan beslenmektedir." diye konuştu.

Bakan Tekin, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"ne ilişkin, "Dijital yetkinlikler ile Anadolu kültürü gibi geleneksel değerleri entegre ederek, öğrencilere 21. yüzyılın gerektirdiği teorik ve pratik becerileri kazandırmayı, ahlaki ve etik sorumluluklarımızı göz ardı etmeden teknolojinin eğitimdeki kullanım alanı ve değerini artırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu hedeflerle uyumlu olacak şekilde, eğitim teknolojileri ekosistemini ana gündem ve temel politika alanlarından biri olarak gördüklerini belirten Tekin, teknolojik gelişmelerin eğitimde sunduğu fırsatlardan en iyi biçimde yararlanmak için yoğun olarak çalıştıklarını vurguladı.

Tekin, şu anda EBA'nın dünyada en çok ziyaret edilen ve içerik transfer edilen platformlardan biri haline geldiğini kaydetti.

"MESLEKİ VE TEKNİK ÖĞRETİMDEKİ ÖĞRENCİ SAYIMIZ YAKLAŞIK YÜZDE 15 ORANINDA ARTTI"

Bakan Yusuf Tekin, bu yıl beşincisini düzenledikleri zirvenin amacının Bakanlığın eğitim teknolojileri alanındaki faaliyetlerini uluslararası düzeyde tanıtmak, örnek çalışmalarını dünya kamuoyuyla paylaşmak ve ilgili ulusal, uluslararası paydaşları bir araya getirerek işbirliklerine ve görünürlük faaliyetlerine zemin hazırlamak olduğunu söyledi.