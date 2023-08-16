Bakan Tekin duyurdu: Devamsızlığa af yok

"GEÇMİŞ, BUGÜN VE GELECEK ARASINDA SAĞLAM KÖPRÜLER KURMAYI ÖNEMSİYORUZ"

Sosyolog, felsefeci, yazar ve öğretmen Nurettin Topçu'nun "Bir neslin kurtuluşunu ancak maarifinin yükselmesinde aramak lazımdır." sözünü hatırlatan Tekin, şöyle konuştu:

"Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı olarak, motivasyonu yüksek, öz güven sahibi, merak eden, sorgulayan, analiz yapabilen ama aynı zamanda erdemli, merhametli ve vicdanlı gençler yetiştirmek en öncelikli hedefimizdir. Elbette bir taraftan köklerimizle bağımızı güçlendirirken diğer taraftan yeni ufukları hedefleyen bir süreç yönetmeyi ve her alanda geçmiş, bugün ve gelecek arasında sağlam köprüler kurmayı önemsiyoruz. Biliyoruz ki bu sağlamlık, eğitimin niteliğini arttıracaktır. Ülkemiz sahip olduğu değerleriyle, birikimiyle, hedefleriyle ve Türkiye Yüzyılı vizyonuyla gerçekten büyük bir ülkedir. En kıymetli hazinemiz evlatlarımızı emanet ettiğimiz öğretmenlerimiz ise bizi bu hedeflerimize ulaştıracak, eğitim sistemimizin en temel yapı taşı, istikbalimizin mimarlarıdır."

Tekin, göreve geldikten sonra "Öğretmenler Odası Buluşmaları" kapsamında öğretmenlerle bir araya gelmeye başladıklarını anımsatarak, öğretmenlerle istişareyi artırmayı önemsediklerini vurguladı.

Bakan Tekin, bu buluşmalar ve paydaşlarla görüşmeler sonrasında ders çizelgelerinin güncellenmesi, seçimlik ders seçeneklerinin genişletilmesi, özel öğretim kurumlarıyla ilgili ihtiyaçlar, deprem bölgesindeki öğretmenlerin yer değiştirme hakkı, depremzede öğrenciler için LGS'de ilave kontenjan, öğretmenevlerin konaklamayla ilgili talebi, zorunlu hizmet affı, yer değiştirme sürecinde yaşanan tıkanıklıklar gibi birçok konudaki düzenlemeyi sahadan beslenerek hayata geçirdiklerini kaydetti.