Bakan Tekin: "Farklılıklarımızla birlikte birbirimizi seversek milli birliğimiz güçlenir"

"KÜRTÇE KURSLARIN AÇILMASI DEVRİMCİ BİR ADIMDI"

Türkiye'de Kürtçe özel öğretim kurslarının açılmasını demokratikleşme sürecinin önemli aşamalarından biri olarak değerlendiren Tekin, geçmişte Kürtçe şarkı söylediği için sanatçı Ahmet Kaya'nın magazin gazetecileri tarafından linç edildiği bir ortamdan, Kürtçe kursların açıldığı bir döneme geçildiğini ifade etti.

Tekin, "İki yıl önce Kürtçe şarkı söyleyen bir sanatçı magazin gazetecilerinin olduğu bir ortamda linç ediliyor. İki yıl sonra hükümet o hali kaldırıyor, hemen ardından Kürtçe kurslarını başlatıyor. Bu, o günün şartlarında çok devrimci bir adımdı" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2005 yılında Diyarbakır'da yaptığı konuşmayı hatırlatan Tekin, Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının misafir değil, ev sahibi olduğu bir ülke hedefi doğrultusunda adımlar atıldığını kaydetti.

Demokratikleşme sürecinde vesayetçi yapıların atılan adımlara karşı çeşitli refleksler gösterdiğini belirten Tekin, e-muhtıra, kapatma davası, Gezi olayları ve 15 Temmuz darbe girişiminin demokratikleşme sürecini sekteye uğratmaya yönelik gelişmeler olduğunu söyledi.

Hükümetin tüm engellemelere rağmen demokratikleşme yönündeki adımları sürdürdüğünü ifade eden Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde gerçekleştirilen düzenlemelere de değindi.

Başörtüsü yasağının kaldırılması, katsayı engelinin ortadan kaldırılması ve Milli Güvenlik derslerinin okullarda subaylar tarafından verilmesi uygulamasına son verilmesinin önemli değişiklikler arasında yer aldığını belirten Tekin, okullarda Kürtçe ve Zazaca gibi yaşayan dillerin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanması ve bu alanlarda öğretmen atanmasının da demokratikleşme sürecinin bir parçası olduğunu dile getirdi.

Tekin, "Birbirimize ne kadar çok saygı duyarsak, birbirimizi ne kadar çok seversek, farklılıklarımızla birlikte seversek milli birliğimizin ve beraberliğimizin o ölçüde artacağını, dolayısıyla demokrasinin de o ölçüde güçleneceğini rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu.