﻿Bakan Tekin, "Geleneksel Yıl Sonu Maarif Etkinliklerine" katıldı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, MEB Şura Salonunda, Geleneksel Yıl Sonu Maarif Etkinlikleri kapsamında, Maarif Orkestrası ve Maarif Halk Dansları Topluluğu etkinlik düzenledi.

Bakan Tekin, yaptığı konuşmada, birinci ve ikinci yarıyılın sonunda okullarda düzenlenen etkinlik haftasını değerlendirdi.

Tekin, "Şu an Türkiye'nin hemen hemen her tarafında, okullarımızda münazaralardan yarışmalara, tiyatro oyunlarından konserlere, dans gösterenleri, halk oyunları gösterileri, akademik paneller ile okullarımız cıvıl cıvıl bir hafta yaşıyor. Okullarımızda öğrenci ve öğretmenlerimiz bu haftayı düzenlenen etkinliklerle kutluyorlar. Bu etkinlik de bu kapsamda planlandı. Emeği geçen herkese, başta öğretmen arkadaşlarımıza, içtenlikle teşekkür ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Orkestra şefliğini müzik öğretmeni Maksude Pancaroğlu'nun yaptığı konserin birinci bölümünde türkü, film müziği, popüler müzik örneklerinden 15 eser seslendirildi.

Bakanlık öğretmenlerinden oluşan halkoyunlarının koreografilerini müzik öğretmenleri Feryal Sadıkoğlu, Bülent Dodak, Hülya Eken ve Merter Şahin üstlendi.

Programda, geleneksel aşuk-maşuk seyirlik oyunu da izleyiciyle buluştu. Aşık Veysel canlandırmasının yapıldığı programda Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi, tiyatro sanatçısı Reşat Bulut performans sahneledi.

Etkinliğin ikinci bölümünde ise Maarif Halk Dansları Topluluğu, modern ve geleneksel danslardan oluşan gösteri sergiledi.