Bakan Tekin: Öğretmenlerle istişarelerde elde edilen verileri hayata geçiriyoruz

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nde yer alan kazanımlarla uyumlu, öğretmenlerin pedagojik bilgi ve deneyimlerini yaratıcılıkla birleştirmelerine imkan sağlayacak ve çocuk edebiyatına özgün katkılar sunacak hikaye metinlerinin üretilmesini teşvik etmek amacıyla düzenlenen "Öğretmen Yazar, Çocuk Çiçek Açar" temalı yarışmanın ödül törenine katıldı.

Törende konuşan Tekin, bu haftanın Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü haftası olduğunu anımsatarak, herkesin bayramını tebrik etti.

Haftaya da 10 Kasım haftası olduğunu hatırlatan Tekin, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve bu coğrafyayı vatan kılan tüm şehitleri rahmetle yad etti.

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) çok büyük bir aile olduğunu söyleyen Tekin, 86 milyona hitap ettiklerini ifade etti. Bundan dolayı kendilerine yüklenen sorumluluklara değinen Tekin, "Bu sorumluluklarla hareket etmek durumundayız. Bu kadar büyük bir aileyi, bu kadar büyük bir sorumluluğu hakkıyla taşımak kolay değil. Bu yükün altında hep beraber yol yürüyoruz, 1 milyonun üzerinde öğretmen arkadaşımızla beraber bu yolu yürüyoruz." dedi.

Bakan Tekin, göreve başlarken Bakanlık merkez teşkilatıyla beraber en ücra köşedeki okullardaki öğretmenlere kadar sorunları tartışarak ve istişare ederek ortak akılla çözüm bulacakları bir mekanizma oluşturacakları taahhüdünde bulunduğuna dikkati çekerek, bütün toplantılarda herkesin fikrini ifade ettiği bir aile ortamı oluşturmayı hedeflediklerini aktardı.

Gittikleri her programda öğretmenlerle sohbeti arzu ettiklerini vurgulayan Tekin, 31 Ekim ve 1 Kasım günlerinde UNESCO 43. Genel Kurulu için bulundukları Özbekistan'da görev yapan Türk öğretmenlerle de bir araya geldiklerini belirtti.

"DÜNYA ORTALAMALARINDA HAFTALIK OKUMA SAATLERİNİN SAYISINI YUKARIYA ÇIKARABİLECEĞİMİZ TAVSİYELERDE BULUNUYORUZ"

Bakan Tekin, öğretmenlerle yaptıkları istişarelerle elde ettikleri verileri hayata geçirdiklerini, yaptıkları uygulamaları sahada öğretmenlere konuştuklarında eksik ya da yanlış buldukları yerlerle ilgili tekrar değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Eğitim öğretim dönemi başlamadan önce her yaz yayınladıkları Bakanlık genelgelerindeki hükümlerin öğretmenlerle yaptıkları istişareler sonucunda oluştuğunu anlatan Tekin, gerçekleştirilen etkinliklerin sembolik veya göstermelik olmadığının altını çizdi.

Sahadaki Öğretmenler Odası etkinliklerine değinen Tekin, şöyle devam etti:

"Öğretmen arkadaşlarımızdan beni çok mutlu eden şeyler oluyor. Her öğretmenimiz heyecanla elinde, 'Hocam bak ben bir kitap yazdım, bu kitabı size hediye etmek istiyorum' diyor. Kitabı alıyoruz, bakmaya çalışıyoruz, bir fotoğraf çektiriyoruz, sarılıyoruz, teşekkür ediyoruz, ayrılıyoruz. Bunun sayısı artınca, bir de Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ve bizim 2023 yaz aylarından itibaren üzerinde odaklandığımız okuma kültürünün geliştirilmesi, 'erdem-değer-eylem' modeli çerçevesinde hem velilerimizin hem öğrencilerimizin en azından dünya ortalamalarında haftalık okuma saatlerinin sayısını yukarıya çıkarabileceğimiz tavsiyelerde bulunuyoruz, bu beni bu açıdan mutlu ediyordu."

Okullarda herkesin çok beğendiği bir kitabı tavsiye etseler bile mutlaka bir eleştiri geldiğini aktaran Tekin, "Biz de bu tavsiye mevzusundan imtina ediyoruz. Hiçbir kitabı tavsiye etmemeye çalışıyoruz, etmiyoruz da. Bunu yapmak yerine öğretmen arkadaşlarımızdan sadece okuma kültürünü geliştirecek, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeliyle, Türkiye'nin toplumsal yapısıyla uyumlu eserleri 'Önerin, önerebilirsiniz, önerelim hep beraber' diye konuşuyoruz." diye konuştu.

"ESERLERİN SAHİPLERİ İKİNCİ YARIYILIN BAŞINDA TÜRKİYE ÇAPINDA EN ÇOK OKUNAN YAZARLAR ARASINA GİRECEKLER"

Bakan Tekin, ilkokul öğrencilere yönelik düzenlenen yarışmanın başvurularının gelecek yıl çok daha fazla olacağını tahmin ettiğini dile getirerek, yarışmanın gelecek yıl temel eğitimin tüm kademelerinde uygulanması talimatını verdi.

Yarışmaya katılan öğretmenlere teşekkürlerini ileten Tekin, "(Ödülün) Ekonomik değerin ötesinde şöyle bir şeyimiz olacak. Biz de MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğünden bu seçilen eserlerin tamamını çağın nüfusuna göre yani sınıf düzeyine göre basıp okullara dağıtmasını istiyoruz. Dolayısıyla, bugün burada ödül vereceğimiz eserlerin sahipleri ikinci yarıyılın başında Türkiye çapında en çok okunan yazarlar arasına girmiş olacaklar. Yaklaşık olarak 1 milyonun üzerinde baskı yapıp dağıtacağız. Bu herkese nasip olmaz, bu da bizim ekonomik ödül veremeyiz ama bunu yapabiliriz dediğimiz şey. İnşallah güzel bir adımı başlatmış oluruz." değerlendirmesini yaptı.

Tekin, ebeveynlere yönelik tavsiyeler içeren kitap yarışması düzenlenebileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu da çok önemli. Çünkü biz bu süreci başlattığımızda velilerimize şunu söylüyoruz. Siz ebeveynlik görevinizi yapın. Öğretmen arkadaşımız öğretmenlik görevini yapacak. Ama siz evinizde çocuklarınıza, çocuklarımıza öğretmenlerimizin okuldaki eğitim öğretim süreçlerini tamamlayıcı nitelikte ebeveynlik yaparsanız eğitim öğretim süreçleri daha başarılı olur. Dolayısıyla, biz ebeveynleri de sürecin içerisine dahil etmek için çaba sarf ediyoruz. Belki bu anlamda yarışmaya başka bir kategori eklenip bu şekilde de düşünülebilir. Biz birbirine kenetlenmiş bir aile oldukça, birbirimizi sevdikçe, birbirimizin yaptığı işten gurur duyup ödüllendirdikçe, eğitim sistemimizdeki başarı her geçen gün yukarıya çıkacak. Ben şahsen kendi adıma şunu söyleyeyim arkadaşlar, bütün öğretmenlerimizi, hepinizi çok seviyorum. Hepinizle birlikte çalışmaktan dolayı gurur duyuyorum. Hepinizle birlikte yol arkadaşlığı yapmaktan dolayı çok mutluyum."

Konuşmasının ardından Bakan Tekin, yarışmada dereceye giren öğretmenlere ödüllerini takdim etti.

MEB Temel Eğitim Genel Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı'nın da bir konuşma yaptığı programda, Ankara Güzel Sanatlar Müzik Ortaokulu öğrencileri de müzik dinletisini sundu.