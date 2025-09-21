Bakan Tekin: "Terör örgütünün insanları kandırabileceği hiçbir argüman kalmadı"

AK Parti İl Sosyal Politikalar Başkanlığı tarafından Gaziler Günü dolayısıyla bir lokantada kahvaltı programı düzenlendi. Saat 10.00'da başlayan program, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in katılımıyla gerçekleştirildi. Bakan Tekin'i Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve il protokolü karşıladı. Gazileri ve ailelerini selamlayıp onlarla sohbet eden Bakan Tekin, kahvaltının ardından gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

"YAYINLADIĞIMIZ YÖNETMELİKLE BUNU ENGELLEDİK"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin programda yaptığı konuşmada, "Biliyorsunuz, hükümetimiz çocuklarını özel okula gönderen şehit ve gazi için bir kontenjan ayırmıştı. Bu kontenjanın kullanılmasında bazı özel okullar uygulamalara giriyordu. O kontenjanla gelen şehit-gazi çocuklarının eğitim ücretini almıyor ama kıyafet, kırtasiye, yemek ya da benzeri masraflarla bir anlamda o ücretten daha fazlasını talep ediyordu. Yayınladığımız yönetmelikle bunu engelledik. Şu andan itibaren sadece servis ücreti var. Bunun dışında ilave, ekstra bir şey olmayacak" dedi.

"BU ÜLKE İÇİN CANINI ORTAYA KOYAN ŞEHİTLERİMİZİ, GAZİLERİMİZİ ASLA İNCİTMEK İSTEMEYİZ"

Sözlerinin devamında Terörsüz Türkiye sürecine değinen Bakan Tekin, "Bir kere öncelikle şunun altını çizelim; biz milliyetçi, mukaddesatçı, muhafazakâr ve değerlerine sahip bir siyaset ışığıyız. Yaptığımız her iş, attığımız her adım, öncelikle bizim bu değerlerimizle örtüşsün, bu değerlerimizle çakışmasın diye çaba sarf ediyoruz. İstediğimiz şey, bu değerlerimize uygun olmak şartlıyla politikalarımızı hayata geçirmektir. Bunu yaparken asla incitmeyeceğimiz, rahatsız etmek istemediğimiz kitle biraz önce ifade etmeye çalıştığımız atalarımız, dedelerimiz; bu ülke için canını ortaya koyan şehitlerimiz, gazilerimizdir. Onları asla incitmek istemeyiz. Her ne yapıyorsak, onların uğruna canlarını feda ettikleri politikaları veyahut düzenlemeleri hayata geçirmek için yapıyoruz. Yani şu anda içinde bulunduğumuz Terörsüz Türkiye sürecinin aslında gayesi, onlar her ne için canlarını feda ediyorlarsa, biz de onların bu amaçlarını hayata geçirmek için çaba sarf ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"İNSANLARI TERÖRİZE EDEN POLİTİKALARI ORTADAN KALDIRMAK EN ÖNEMLİ ADIMLARDAN BİRİSİ"

Terörün 2 türlü önlendiğini vurgulayan Bakan Tekin, konuşmasının devamında şunları söyledi:

"Birincisi güvenlik tedbirleriyle, askeri ya da silahlı mücadeleyle. Yani burada aramızda bulunan şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yaptığı mücadeleyle. Allah hepsinden razı olsun. Ancak bu mücadele yöntemlerinin yanında ikinci bir yöntem daha var, o da çok önemli. O da şu; insanları terörize eden, insanların terörle irtibat kurmasına sebebiyet veren politikaları, uygulamaları, yasakları ortadan kaldırmak. Bugün içinde yaşadığımız Terörsüz Türkiye diye yürüttüğümüz sürecin aslında atılması gereken önemli adımlarından bir tanesi burasıdır."

"BUNU YAPMAKTAKİ SEBEBİMİZ HUKUK DEVLETİ FORMU İNŞA ETMEKTİ"

Kürtçe konuşmanın yasak olduğu bir Türkiye'den, Kürtçe devlet televizyon kanalının olduğu bir Türkiye'ye geçildiğini dile getiren Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Okullarda seçmeli Kürtçe derslerinin okutulduğu, isteyenlerin çocuklarına Kürtçe ya da Zazaca derslerini aldırabildikleri özel kursların olduğu bir Türkiye'ye geldik. Bunu yapmaktaki sebebimiz, bunu hayata geçirmekteki sebebimiz; insanların temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alan bir politika takip etmektir. Çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın ve onun kurduğu ekibin temel felsefesi, insanların temel hak ve hürriyetlerini dünyada örnek gösterilecek düzeyde güvence altına alan bir hukuk devleti formu inşa etmekti. Bunun için mücadele ettik. Bunu yaparken 2'nci beklentimiz de şuydu; bütün bu yasakları ortadan kaldırırsak, terör örgütlerinin kullanacakları argümanlar kalmayacak. Terör örgütleri artık insanları kandırmak için herhangi bir yasağı, herhangi bir dayatmayı kullanamayacak ve dolayısıyla şehitlerimizin ve gazilerimizin uğruna mücadele ettikleri o barışı yeniden inşa etmiş olacağız" diye konuştu.

"BU SÜREÇTE SİYASİ GÖRÜŞ AYRILIKLARIMIZI BİR KENARDA BIRAKMANIN VAKTİ GELDİ"

2024 yılı itibarıyla artık terör örgütünün insanları kandırabileceği hiçbir argümanın kalmadığına dikkat çeken Bakan Tekin, "Hep beraber bu süreci yürüteceğiz. Daha önce de bununla ilgili girişimlerimiz oldu. Ancak bu anlamda toplumun tüm kesimlerinden destek almak konusunda bu kez Sayın Cumhurbaşkanımız çok ısrarlı. Biz ayrım gözetmeksizin bütün siyasi partilere, bütün siyasi yapılara diyoruz ki: Gelin, Terörsüz Türkiye'yi beraber inşa edelim. Terörsüz bir Türkiye ortamında, zamanı geldiğinde siyasi görüş ayrılıklarımızı konuşuruz ama şimdi siyasi görüş ayrılıklarımızı kenarda bırakmanın vakti geldi. Onları bir tarafa bırakalım, hep beraber bu süreci inşa edelim. Bu süreçte bize, siyasi ayrım yapmaksızın bütün partilerin desteği lazım En çok da incitmekten imtina ettiğimiz, korktuğumuz şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin bize desteği çok önemli" dedi.

"GAZİLERİMİZLE KAHVALTI ORGANİZASYONUNDA HASBİHAL ETMEK İSTEDİK"

AK Parti Eskişehir Başkanı Gürhan Albayrak ise şöyle konuştu:

"Gaziler Günü şu zaman diliminde çok manalı ve anlamlı. Hükümetimiz, AK Partimiz olarak her zaman sayın gazilerimizin yanında olduk ve olmaya devam ediyoruz. Bu minvalde onları her zaman hatırlıyoruz, her zaman yanlarında olduğumuzu dile getiriyoruz. Bugün de böyle onlarla beraber sabahleyin bir kahvaltı organizasyonu yaparak da hasbihal etmek istedik."

Bakan Tekin'in konuşmasının ardından şehitlerin ruhu için topluca dua edildi.