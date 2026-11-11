Bakan Tekin'den 10 Kasım mesajı
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 10 Kasım dolayısıyla yayımladığı mesajda, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 88'inci yılında rahmet ve minnetle andı. Atatürk'ün Başöğretmenlik vasfına dikkat çeken Tekin, "Cumhuriyet sizden fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister" sözünü hatırlattı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile düşünen, sorgulayan, millî ve manevi değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Tekin, Atatürk'ün mirasının her kuşağın üstlendiği tarihî bir sorumluluk olduğunu vurguladı.
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