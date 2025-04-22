Bakan Tekin’den 23 Nisan mesajı: Bilimi rehber vicdanı pusula edinin

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Mesajında çocuklara, ailelere ve öğretmenlere seslenen Bakan Tekin, "Geçmişin izinden yürürken geleceğin sorumluluğunu omuzlamanızı, iyilikte ve adalette yarışmanızı; bilimi rehber, vicdanı pusula edinmenizi diliyoruz. Hayal kurmaktan, öğrenmekten ve soru sormaktan asla vazgeçmeyin; çünkü siz ne kadar güçlü, donanımlı ve iyi insanlar olursanız Türkiye'miz de o kadar güçlü ve güzel bir ülke olacak. Sizleri sadece bilgiyle değil, iyilikle de donatmak bizim en büyük vazifemizdir" dedi. Öğretmenlere ve ailelere de seslenen Bakan Tekin, "Hep birlikte çocuklarımız için umutla, inançla ve sabırla çalışmaya devam edeceğiz. Onlara sunacağımız asıl miras kim olduklarını, nereden geldiklerini ve neyi temsil ettiklerini bilmeleridir" dedi.