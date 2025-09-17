Bakan Tekin’den Erzurum’da sürpriz okul ziyareti

Erzurum'da çeşitli temaslarda bulunan Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sürpriz bir şekilde Raif Azal İmam Hatip Ortaokuluna giderek öğrencilerle buluştu.

Öğrencilerin sınıflarına girerek derslere katılan Bakan Tekin, onlarla sohbet ederek "Bir eksiğiniz var mı?" diye sordu. Öğrenciler herhangi bir ihtiyaçlarının olmadığını belirterek teşekkür ederken, Bakan Tekin de "Ailelerinize selam söyleyin." dedi.

Öğretmenler odasında eğitimcilerle bir araya gelen Bakan Tekin, onların görüş ve taleplerini dinledi. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli konusunda fikirlerini söyleyen öğretmenler, memnuniyetlerini dile getirdiler.

Öğretmenler odasında fen bilimleri öğretmeni Dilek Akgün Karagül'ün doğum gününü kutlayan Bakan Tekin, kendisine kalem ve çiçek hediye ederek sürpriz yaptı. Sürpriz karşısında mutluluğunu dile getiren öğretmen Karagül, "İlginiz ve hassasiyetiniz için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sonunda öğrenciler ve öğretmenler Bakan Tekin'e sürpriz ziyaretten duydukları mutluluğu dile getirerek teşekkür etti.

Ardından ortaokulun yan tarafında bulunan Şükrüpaşa Şehit Kadir Kayveni İlkokulu'nu da ziyaret eden Bakan Yusuf Tekin, öğretmenlerle sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.