Bakan Tekin’den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.
Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. 2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık.
Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz.