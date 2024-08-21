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Giriş Tarihi: 21.8.2024 23:51 Son Güncelleme: 22.8.2024 00:12

Bakan Tekin’den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada "Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak ve 26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir." ifadelerini kullandı.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Bakan Tekin’den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.



Bu kapsamda öğretmenlerimizle güzel bir haberi paylaşmak istiyorum. 2024 yılı yaz tatili mazerete bağlı yer değişikliğine başvuruda bulunan öğretmenlerimizin atamasını gerçekleştirerek taleplerini karşılamıştık.
Tercih ettiği eğitim kurumlarından birine atanamayan öğretmen arkadaşlarımızın mağdur olmamaları için mazeretlerinin bulunduğu ildeki eğitim kurumlarımıza atamalarını gerçekleştireceğiz.

Mazerete bağlı yer değişikliğinde tercih ettiği eğitim kurumlarına atanamayan öğretmenlerimizin: 22-23 Ağustos 2024 tarihleri arasında sistem üzerinden atama başvuruları alınacak, 26 Ağustos 2024 tarihinde atamaları gerçekleşecektir. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah.

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Bakan Tekin’den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi
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