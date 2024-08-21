Bakan Tekin’den öğretmenlere mazeret tayini müjdesi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Bakanlık olarak öğretmenlerimizin taleplerini mümkün olduğunca karşılamak, huzurlu ve mutlu bir ortamda çalışmasını sağlamak önceliklerimiz arasındadır.