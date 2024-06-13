Bakan Tekin’den SABAH’a özel tatil önerileri: Sosyal medyadan uzak durun yaşadığınız şehri keşfedin

20 milyondan fazla öğrenci bugün karnelerini alarak 3 aylık yaz tatiline giriyor. Öğrenciler 9 Eylül'e kadar tatil yapacak. SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Gençlerimize ve çocuklarımıza öncelikle geride bıraktığımız yılda gösterdikleri üstün gayret nedeniyle teşekkür ederim. Hayatınızın en güzel anlarının bir kısmını bizlerle birlikte geçirdiniz, birlikte çok güzel şeyler yaptık. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve önümüzdeki yıl yapacağımız güzel şeyler için hazırlıklar yapacağız" dedi. Yaz tatilinde sosyal medya kullanımının artabileceğine dikkat çeken Bakan Tekin, "Tatilde bol bol kitap okuyun, dijital ortamda mümkün olduğunca az vakit geçirin, ailenizle nitelikli vakit geçirin" mesajı verdi. Bakan Tekin, SABAH aracılığıyla öğrencilere şu önerilerde bulundu:Sizden isteğim ya da size tavsiyem tatil için ayırdığınız bu dönemi doyasıya yaşayın. Unutmayın okulda geçirdiğimiz dönem kadar, tatil de pedagojik olarak eğitim öğretim sürecinin bir parçası. Daha başarılı bir eğitim öğretim için tatilinizi güzel geçirmeniz çok önemli.Ailenizle nitelikli vakit geçirin, aile büyüklerinizi ziyaret edin, güzel ülkemizin her coğrafyasının kendine ait güzelliklerini keşfedin, yaşayın.Önemsediğimiz başka bir konu daha var. Tüm bu sürecin içerisine ailenizi mutlaka dâhil edin. Anne-babanızdan da sizinle birlikte kitap okumasını isteyin, dijital ortamda az vakit geçirmelerini onlardan da isteyin. Size itiraz ettiklerinde onlara eğitim öğretim sürecinin en önemli paydaşlarından birinin aileler olduğunu hatırlatın, ailelerini de sürecin içine dâhil edebilen öğrencilerin çok daha başarılı olduklarını onlarla paylaşın.Sinemadan tiyatroya, şiirden tarihe, dergilerden gazetelere uzanan geniş bir yelpazede Türkçe'mizin zenginliklerini keşfedin. İlk defa uygulanacak olan zanaat atölyelerinde yeni beceriler kazanmanızı özellikle tavsiye ediyorum.Pedagog ve psikologlar da ailelere benzer uyarılarda bulundu. Tatilde anne-babaların dikkat etmeleri gereken en önemli şeyin kaliteli zaman geçirmek olduğunu söyleyen uzmanlar, "Teknolojinin en büyük faydası bize zaman kazandırmasıdır. Birçok bilgiye çok kısa sürede ulaşmamızı sağlar. Çocuğun bilgi sahibi olması, daha çok araştırmasına, okumasına katkı sağlayabilir. Sosyal medya araçları sayesinde çocuğun arkadaşlarından haber alabildiğini de görüyoruz ama bu cihazların kullanım zamanı çok önemli. Eğer arkadaşlarıyla vakit geçirmek yerine elinde tabletle saatlerce oturuyorsa ya da seslendiğinizde sizinle ilgilenmiyorsa bir sorun var demektir. 6-12 yaş aralığındaki çocuklar sadece velilerinin belirleyeceği uygun zamanlarda, kısa süreli tablet ve bilgisayar kullanabilmeli. Ebeveynler çocuklara belirli hedefler vermeli. 'Şimdi yarım saat en sevdiğin oyunu oynayabilirsin' gibi yaklaşımlar işe yarayacaktır" dedi.2023-2024 eğitim öğretim yılı sonlanırken ebeveynler için karne hediyesi telaşı başladı. Peki velilerin çocuklarına karne hediye alması doğru bir davranış mı? Kötü karneye ceza vermenin de iyi karneyi ödüllendirmenin de yanlış olduğunu hatırlatan uzmanlar, "Elbette başarı takdir edilmeli ama hediye seçiminin ve iletişiminin doğru yapılması önemli" dedi. Sanılanın aksine pahalı hediyeler almanın çocukta olumsuz etkiler yaratabileceğini anlatan uzmanlar, "Bu durumda çocuk hediye için çalışmaya, ödül alamayacaksa derslerini aksatmaya başlayabilir. Derslerine çalışmak çocuğun görevidir, görevini başarıyla tamamlayan çocuğu takdir etmek, övmek ve manevi değeri olan armağanlar vermek seçilebilecek en iyi yoldur" dedi.