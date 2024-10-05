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Giriş Tarihi: 5.10.2024 12:57 Son Güncelleme: 5.10.2024 13:06

Bakan Yardımcısı Yelkenci sinyali verdi: 4+4+4 sistemi değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, eğitim sisteminde yeni düzenlemelere ihtiyaç olduğunu belirterek, 4+4+4 sisteminde değişiklikler yapılacağının sinyalini verdi.

BURCU ŞEN BURCU ŞEN
Bakan Yardımcısı Yelkenci sinyali verdi: 4+4+4 sistemi değişiyor mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından düzenlenen "Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu" Ankara'da gerçekleştirildi.

4+4+4 SİSTEMİ DEĞİŞİYOR MU?

Burada 4+4+4 sistemine ilişkin açıklama yapan Yelkenci, "Beceri örgüsü temelli bir müfredatın bugünkü öğrenciyi sadece çoktan seçmeli bir sınavla değerlendiren yaklaşımın, yetersiz kalacağı şüphesizdir. Kademeler arası geçişte, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte, öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistem geliştirmek kaçınılmazdır.

"EĞER BU ADIMLARI BUGÜNDEN ATMAZSAK..."

Kademeler arası geçişte, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte, öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistem geliştirmek kaçınılmaz. Kademeler arası geçişi ele alırken, 4+4+4 sisteminin son dört yılını yeniden değerlendirmemiz gerektiği aşikar. Eğer bu adımları bugünden atmazsak, gelecekte daha büyük zorluklarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacak" ifadesini kullandı.

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Bakan Yardımcısı Yelkenci sinyali verdi: 4+4+4 sistemi değişiyor mu?
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