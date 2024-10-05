Bakan Yardımcısı Yelkenci sinyali verdi: 4+4+4 sistemi değişiyor mu?

"EĞER BU ADIMLARI BUGÜNDEN ATMAZSAK..."



Kademeler arası geçişte, gerek ortaokuldan liseye, gerek liseden yükseköğretime geçişte, öğrenciyi bütün boyutlarıyla ele alacak bir sistem geliştirmek kaçınılmaz. Kademeler arası geçişi ele alırken, 4+4+4 sisteminin son dört yılını yeniden değerlendirmemiz gerektiği aşikar. Eğer bu adımları bugünden atmazsak, gelecekte daha büyük zorluklarla karşılaşmamız kaçınılmaz olacak" ifadesini kullandı.