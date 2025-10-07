Bakanlar, serebral palsili çocuklarla buluştu

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 6 Ekim Dünya Serebral Palsi Farkındalık Günü dolayısıyla MEV Gökkuşağı Özel Eğitim Okulu'nda düzenlenen programa katıldı. Bakan Tekin ve Bakan Yumaklı, Serebral Palsili bireylerin yaşam kalitesinin artırılması ve toplumsal farkındalığın güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen etkinlikte aileler ve çocuklarla bir araya geldi. Programda öğrencilerle vakit geçiren Bakan Tekin ve Bakan Yumaklı öğrencilerle 'Tohumu Bil' oyunu oynadı ve sohbet etti. Tekin, engelli bireylere yönelik projelere devam edeceklerini ve toplumsal farkındalık oluşturmak için çalışmalarına hız vereceklerini belirtti. Yumaklı ise Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğinde özel gereksinimli çocuklara yönelik çalışmalara destek vereceklerini ifade etti.