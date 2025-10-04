Bakanlıktan 724 bin özel öğrenciye eğitim

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın özel eğitim ihtiyacı bulunan 724 bin öğrenciye eğitim verdiğini söyledi. Bakan Tekin, Beşiktaş'ta düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı ile Türkiye Beyazay Derneği arasındaki "Özel Eğitimde Rehberlik Çalışmaları İşbirliği Protokolü İmza Töreni"ne katıldı. Tekin, burada yaptığı konuşmada insanların engelli ya da engelsiz olabileceğine inandığını, bazılarının engelinin görüldüğünü, bazılarının ise görülmediğini söyledi. Tekin, "Burada birkaç rakamı sizinle paylaşmak isterim. 724 bin öğrenciden bahsediyoruz. Bu öğrencilerimizin içerisinde bir kısmı kaynaştırma öğrencisi, bir kısmı özel eğitim okuluna devam ediyor. Üçüncü kategori, bir kısmı özel eğitim sınıfında... Dördüncü kategoride evde bakım hizmeti verdiğimiz öğrencilerimiz var. Beşincisi, hastanede bakım hizmeti verdiğimiz öğrencilerimiz var" bilgisini paylaştı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Türkiye'de özel eğitime yapılan önemli katkılar için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür eden Tekin, ayrıca 3 bin 200 özel rehabilitasyon merkezinde yaklaşık 600 bin özel eğitim öğrencisine destek verildiğini kaydetti.