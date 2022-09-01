Bakınız Kısaltması Nedir? Bakınızın Kısaltması Nasıl Yazılır, Sonuna Nokta Konulur Mu?

Bakınız kelimesi bir konu örneklendiğinde çok sık kullanılır. Bir durumdan bahsederken örnek olsun diye söylenen şeye bakınız kalıbını ekleriz ve tek kelimeyle çok güzel bir yönlendirme gerçekleşmiş olur. Bunu yapmak ve kısaltmasını kullanmak isteyen kişiler de Bakınızın kısaltması nasıl yazılır? Sorusunun cevabını öğrenmek istemektedirler. İçeriğimizde Bakınızın kısaltmasının sonuna nokta konulur mu? Sorusuna yanıt verdik. İşte Bakınız Kısaltması nedir? cevabı…

Bakınız Kısaltması Nedir?

Kısaltmalar günümüz dünyasında özellikle yazışma dilinde çok önemli bir yer kaplarlar. Dünyadan kopuk olmamak adına ve yazılarda okuyucuyu da yazarı da sıkmamak adına kısaltmaları kullanmak önemlidir. Fakat kişiler, resmi yazışmalarda özellikle hata yapmamaya özen göstermeli ve kısaltmaların doğru kullanımını bilmelidirler.

Bu nedenle kısaltma konusunda yardımcı olabilmesi için içeriğimizde bakınızın kısaltması nasıl yazılır? Sorusuna yanıt verdik. Aynı zamanda içeriğin devamında Bakınız kelimesinin kısaltmasının sonuna nokta konulur mu? Konusunda bilgi edinmek de mümkün.

Bakınız kelimesinin yanlış yazımlarından en popüler olanı "Bknz" yanlışıdır. Bakınız kelimesi bu şekilde kısaltıldığında muhtemelen karşıdaki kişi ne denmek istediğini anlayacaktır fakat yine de doğru kullanmak ve iletişimi sağlıklı yürütmek önemlidir.

Bakınızın Kısaltması Nasıl Yazılır?

Bakınız kelimesinin kısaltması "bkz." Şeklinde olmalıdır. Aynı zamanda "bkz" kullanılırken bu kısaltmanın sonuna nokta konulması da şarttır. Bkz şeklinde bir örnek verip de nokta koymamak okumada aksaklığa yol açacaktır.

Bakınız kelimesinin en popüler kullanımı ise daha geniş bilgi vermek için olanıdır. Örnek olarak kitabında Haçlı Seferleri esnasında Haçlı askerlerinin Antakya'da yaptığı katliamdan bahseden yazar, dipnotta "daha geniş bilgi için bkz." İbaresini kullanabilir. Bunu yapmasındaki sebep, esas konudan uzaklaşmamak ve okuyucuya daha geniş bilgiyi nereden edinebileceğini aktarma isteğidir.