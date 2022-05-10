Bakır Nerede Kullanılır? Bakır Madeni Kullanım Alanları Nedir, Nerelerde Kullanılır Ve Ne İşe Yarar?

Bakır insanların eski çağlardan bu yana çeşitli amaçlarla kullandığı ve günümüzde de sanayiinin temel hammaddeleri arasında yer alan önemli metallerden biridir. Çeşitli zanaat işlerinde, eğitimde, tarih biliminde, coğrafyada ve kimyada bakır nerede kullanılır sorusu geçmişten günümüze süregelen bir merak unsuru olarak varlığını korumaktadır. İşte, detaylar…

Bakır Nerede Kullanılır?

Bakır madeni, neredeyse, insan yaşamındaki her alanda rastlanılan bir maden olarak bilinmektedir. Özel olarak bakır madeni birçok sektörde kullanılmaktadır. Bu sektörlere örnek vermek gerekirse, enerji sektörü başta olmak üzere; sanayi, kuyumculuk, boya, ulaşım, inşaat, elektrik ve elektronik ve kimya gibi sektörlerden söz edilebilir. Ayrıca paslanmaz özelliğe sahip olduğu için, bakırın kullanım alanı oldukça geniştir.

Bakır Nerelerde Kullanılır?

Bakırın çeşitli iş sektörlerinde kullanıma dahil edildiği bilinmektedir. Bunlara ek olarak bakır, bronz üretiminde veya kaynak işlerinde de kullanımına ihtiyaç duyulan bir madendir. Yüksek ısı ve yüksek elektrik iletkenliği bulunan bakır madeninin, günümüzde neredeyse her evde bulunan ADSL ve HDSL kablolarının içerisinde de bulunduğu bilinmektedir.

Bakır Madeni Nerelerde Kullanılır?

Paslanmaz özelliği sayesinde dış kaplamalarda sıklıkla kullanımı tercih edilen bakır madeni, ayrıca nakliye araçlarında da kullanılmaktadır. Periyodik cetvel üzerinde ''CU'' simgesi ile belirtilen ve atom numarası ''19'' olan bakır; jeneratörlerde ve motorlarda da kullanımından vazgeçilmeyen bir madendir.

Kullanım alanlarından bir diğeri ise, enerji tasarrufu uyumlu alanlardır. Bu sebeple bakır madeni önemini kaybetmemektedir ve ihtiyaç duyulan önemli bir maden olarak değeri artmaktadır.

Bakır Kullanım Alanları

Günlük yaşantı içerisinde gerek direkt gerek ise dolaylı yoldan ama mutlaka kullanılan bir maden olan bakır, dünyada en iyi iletken madde olarak bilinmekte ve bu önemini korumaktadır. Mühimmat yapımında da kullanılan bakırın kullanım alanları oldukça geniştir. Kimya sektöründe ise, boya ya da böcek karşıtı ilaçların üretiminde de kullanılmakta olan bakır, kristalimsi yapısı ile şekillendirilmesi oldukça kolay bir madendir.