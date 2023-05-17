Bakırköy Gezilecek Yerler - Bakırköy’de Gezilecek Doğal ve Turistik Yerler, En Güzel Mekanlar Listesi

Bakırköy'de gezilecek yerler için araştırma yapanların sayısı hayli fazladır. Çünkü İstanbul'un en eski yerleşim yeri olduğu için bu ilçenin tarihi ve turistik dokusu oldukça fazladır. Bundan dolayı gitmeden önce Bakırköy gezilecek yerler listesi hazırlamanız gerekebilir. Bakırköy'de nereye gidilir, Bakırköy'ün en güzel mekanları için listemizi hazırladık. Haberimizin devamında bu listeye ulaşabilir ve Bakırköy'de gezilecek yerler nereler öğrenebilirsiniz.

Bakırköy'de Gezilecek Yerler

İstanbul'daki en eski ve en gelişmiş ilçelerden biri olan Bakırköy, güneyde ve batıda Marmara Denizi, kuzeybatıda Küçükçekmece, doğuda Zeytinburnu, kuzeyde de Bahçelievler ilçeleriyle komşu. Bu konumu sayesinde diğer ilçelerdeki bazı turistik yerlere de kolay bir ulaşım ağı sunan Bakırköy, toplu taşıma araçlarıyla veya yürüyerek de rahatlıkla gezilebilmektedir. İşte sizler için hazırladığımız Bakırköy gezilecek yerler listesi:

1. Bakırköy Özgürlük Meydanı

Şehirdeki en kalabalık yerlerden biri olarak bilinen bu meydan, çok sayıda alışveriş mağazaları ve büfelerle çevrili. Meydanın ismi 2002 yılında Cumhuriyet Meydanı olarak değiştirilmiş olsa da, hala halk arasında Özgürlük Meydanı olarak anılıyor.

2. Bakırköy Botanik Parkı

Farklı bitki gruplarından oluşan 11 tematik bahçe ve yüzlerce ağacın bulunduğu Bakırköy Botanik Parkı, her ne kadar bir botanik park olsa da, çok sayıda çocuk oyun alanları, doğal gölet, süs havuzları, piknik alanları, 8 metre yükseklikte bir çağlayan ve 5 adet pegasus atı bulunmaktadır.

3. Magnaura Sarayı

Şehirdeki önemli tarihi kalıntılardan biri olan Magnaura Sarayı, Konstantinopolis'in büyük yapılarından biriydi. Tarihinde farklı işlevlerde kullanılmış olan saray, bir dönem senato binası olarak da kullanılmıştır

4. Atatürk Deniz Köşkü

Florya Atatürk Deniz Köşkü, Mustafa Kemal Atatürk'ün 1935-1938 yılları arasında özellikle yaz aylarında sağlığı için ziyaret ettiği yerlerden. Günümüzde bir müze olarak hizmet veren köşk, Marmara Denizi kıyısında Yeşilköy ile Küçükçekmece arasında yer alıyor.

5. Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi

Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Müzesi, topladığı tarihsel ve kültürel bilgileri paylaşmayı amaçlamış ve hastanenin 100 yıllık serüveni anlatmaktadır. Müzedeki bölümler 1930'lu yıllar, 1940'lı, 1950'li , 1960'lı, 1970'li, 1980'li yıllar ve 1990-2000'li yıllar olarak kronolojik bir sıraya göre düzenlenmiş.

6. İstanbul Akvaryum

Dünyanın en büyük tematik akvaryumu ünvanına sahip olmasıyla tanınan İstanbul Akvaryum'da coğrafi bir rotayı takip ederek, önce Karadeniz ile başlayan ve Pasifik'e kadar uzanan 16 tema ve bir yağmur ormanından oluşan güzergahı bulunur. Akvaryumda bulunan tüm canlılar doğal ortamlarına en yakın ve en uygun koşullarda yaşamlarını sürdürmektedir. Atlantik Okyanusu'ndan birçok canlıya ev sahipliği yapan akvaryumda limon köpekbalığı, orfoz, vatoz ve zebra köpekbalığı gibi canlıları da görebilirsiniz.

7. İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi

İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi, Havacılık Müzesi olarak da bilinir ve Bakırköy'ün Yeşilköy semtinde bulunur. Türk havacılık tarihinin en eski uçak modellerini görebileceğiniz bu müzenin tarihi ise 1971 yılına kadar uzanıyor.

2.500 metrekarelik kapalı sergileme alanına sahip olan müze, 20.000 metrekarelik açık sergileme alanı olup açık alanda füzelerden uçaksavarlara, jet uçaklarından helikopterlere kadar günümüze kadar kullanılmış olan savaş araçlarını görebiliyorsunuz. Müze içinde geçmişten günümüze kullanılmış olan üniformaları da görmek mümkün.

8. Yeşilköy Feneri

Şehirdeki en iyi bilinen tarihi fenerlerden biri olan Yeşilköy Feneri, daha çok mimarisiyle dikkat çekiyor. Marmara Denizi'nden İstanbul Boğazı'na giriş yapan gemileri ilk karşılayan fener olmasıyla da bilinir.

9. Dzinunt Surp Asdvadzadzni Ermeni Kilisesi

1831 yılında inşa edilmiş olan kilise, 1844 yılında da ibadete açılmış. Bu kilisede, kilisenin kurucusu Hovhannes Bey Dadyan başta olmak üzere birçok önemli kişinin mezarını da görebilirsiniz.

10. Yeşilköy Sahil Parkı

Daha çok yürüyüş yoluyla İstanbullunun ilgisini çeken Yeşilköy Sahil Parkı'nda çocuk oyun alanları, spor alanları, basketbol sahası, tenis kortları ve bisiklet kiralayabileceğiniz bir yer de bulunuyor. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden Yeşilköy Sahil Parkı, tertemiz hava ve eşsiz manzara eşliğinde bisiklet turuna çıkabileceğiniz güzel yerlerden.

11. Veliefendi Hipodromu

Türkiye'nin en eski hipodromu olan Veliefendi Hipodromu'da Bakırköy'de görülecek yerler arasında, özellikle at yarışlarına merakınız varsa. Her yıl Gazi koşusuna da ev sahipliği yapan Hipodrom, 7500'ün üzerinde seyirci kapasitesine sahiptir ve girişler de ücretsiz.