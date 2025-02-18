Bakırköy Hangi Yakada? Bakırköy Avrupa Yakası’nda Mı, Anadolu Yakası’nda Mı?

Bakırköy, uzun yıllardır İstanbul'un sosyal hayatının en aktif olduğu bölgelerden biri olarak öne çıkmaktadır. Özellikle sanat, alışveriş, sağlık ve eğlence olanaklarının gelişmiş olması, ilçeyi bir cazibe merkezi haline getirmiştir. Büyük alışveriş merkezleri, eğlence mekanları ve kültürel etkinliklerin yoğun olduğu bu bölge, şehrin eski ve köklü yerleşim alanlarından biridir. Bakırköy hangi yakada, Avrupa Yakası'nda mı, Anadolu Yakası'nda mı gibi sorular kültürel açıdan insanları yakında ilgilendirir.

Bakırköy Hangi Yakada?

Bakırköy, İstanbul'un Avrupa Yakası'nda yer almaktadır. İlçenin doğusunda Zeytinburnu, kuzeyinde Bahçelievler, batısında Küçükçekmece, güneyinde ise Marmara Denizi bulunmaktadır. İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki en gelişmiş ilçelerinden biri olarak kabul edilen Bakırköy, kıyı boyunca uzanan sahil hattıyla da dikkat çekmektedir.

Bakırköy Avrupa Yakası'nda Mı, Anadolu Yakası'nda Mı?

Bakırköy, Avrupa Yakası'nda bulunan bir ilçedir. İlçenin sahil kısmında yer alan deniz otobüsü ve feribot seferleriyle Anadolu Yakası'na kolay ulaşım sağlanabiliyor olması, bazı kişilerde kafa karışıklığı yaratabilir. Ancak Bakırköy, idari ve coğrafi olarak tamamen Avrupa Yakası sınırları içinde bulunmaktadır.