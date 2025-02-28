Bakla Nasıl Pişirilir? Zeytinyağlı Bakla Kararmadan Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Pişer?

Taze bakla, henüz olgunlaşmamış ve yeşil renkteyken hasat edilir. Genellikle bahar aylarında çıkan bu sebze, kabuğu ve içerisindeki tanelerle birlikte tüketilir. Zeytinyağlı yemeklerde ve salatalarda kullanılabilir. Besin değeri yüksek olan bakla nasıl pişirilir, zeytinyağlı bakla kararmadan nasıl pişirilir ve kaç dakikada pişer gibi soruların yanıtları bilinerek lezzetli bir yemek hazırlanabilir.
Bakla Nasıl Pişirilir?
Lezzetli bir bakla yemeği pişirmek için birkaç püf nokta bulunuyor. Bakla pişirmenin püf noktaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:
- Baklalar orta ateşte pişirilmelidir.
- Baklalar yumuşayana kadar pişirilir. Bunun sebebi çok uzun süre pişirildiğinde dağılma olasılığıdır.
- Pişirdikten sonra bakla dinlendirilmelidir. Bunun nedeni ise; dinlendirme işlemi sırasında baklaların sosunun lezzetini daha iyi çekmesidir.
Zeytinyağlı Bakla Kararmadan Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Pişer?
Zeytinyağlı baklayı kararmadan pişirmek önemlidir. Lezzetli bir zeytinyağlı bakla pişirmek için aşağıdaki adımları izlemek yeterlidir.
Malzemeler:
- 500 gram taze bakla
- 1 tane kuru soğan
- Yarım çay bardağı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı toz şeker
- Yarım demet dereotu
- Sıcak su
Terbiyesi için:
- Yarım limon suyu
- 1 tatlı kaşığı un
Baklaları bekletmek için;
Yapılışı
- Öncelikle geniş bir kase içerisine su doldurulur ve üzerine limon suyu eklenir.
- Baklalar güzelce yıkanır ve bıçak yardımı ile uçları kesilir. Ardından ortadan ikiye kesilerek limonlu su içerisine bırakılır. Limonlu su kullanımı, baklaların bekleme aşamasında kararmasını önler.
- Tencereye zeytinyağı eklenir. Üzerine doğranmış soğanlar da eklenerek orta ateşte soğanlar pembeleşene kadar kavrulur.
- Soğanların kavrulma aşamasında toz şeker eklenir. Karıştırmaya devam edilmesi bu esnada önemlidir.
- Limonlu suda bekletilen baklaların suyu süzülerek tencereye aktarılır. Ardından birkaç tur olacak şekilde karıştırılır.
- Baklaların rengi döndükten sonra tuz ve üzerini geçecek seviyede sıcak su eklenerek tencerenin kapağı kapatılır.
- Yemeğin hafif diri kalması gerekir. Bu nedenle orta ateşte 15 ila 20 dakika pişmeye bırakılır.
- Yemeğin pişmesine yakın bir vakitte, kase içerisine un ve limon suyu eklenerek karıştırılır.
- Yemek piştiğinde, terbiye için hazırlanan kaseyi de ilave ederek karıştırılmalıdır. Bu işlemin ardından 1 ila 2 dakika daha beklenerek ocak kapatılır.
- Ocağı kapattıktan sonra ise yemeğin üzerine ince kıyılmış dereotu ilave edilir ve tekrar karıştırılır.
- Son aşamada ise yemeğin oda sıcaklığına gelinceye kadar dinlendirilmesi gerekir. Ardından servis için hazır olacaktır.