Bakla Nasıl Pişirilir? Zeytinyağlı Bakla Kararmadan Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Pişer?

Taze bakla, henüz olgunlaşmamış ve yeşil renkteyken hasat edilir. Genellikle bahar aylarında çıkan bu sebze, kabuğu ve içerisindeki tanelerle birlikte tüketilir. Zeytinyağlı yemeklerde ve salatalarda kullanılabilir. Besin değeri yüksek olan bakla nasıl pişirilir, zeytinyağlı bakla kararmadan nasıl pişirilir ve kaç dakikada pişer gibi soruların yanıtları bilinerek lezzetli bir yemek hazırlanabilir.

Bakla Nasıl Pişirilir?

Lezzetli bir bakla yemeği pişirmek için birkaç püf nokta bulunuyor. Bakla pişirmenin püf noktaları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Baklalar orta ateşte pişirilmelidir.

Baklalar yumuşayana kadar pişirilir. Bunun sebebi çok uzun süre pişirildiğinde dağılma olasılığıdır.

Pişirdikten sonra bakla dinlendirilmelidir. Bunun nedeni ise; dinlendirme işlemi sırasında baklaların sosunun lezzetini daha iyi çekmesidir.

Zeytinyağlı Bakla Kararmadan Nasıl Pişirilir, Kaç Dakikada Pişer?

Zeytinyağlı baklayı kararmadan pişirmek önemlidir. Lezzetli bir zeytinyağlı bakla pişirmek için aşağıdaki adımları izlemek yeterlidir.

Malzemeler:

500 gram taze bakla

1 tane kuru soğan

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz şeker

Yarım demet dereotu

Sıcak su

Terbiyesi için:

Yarım limon suyu

1 tatlı kaşığı un

Baklaları bekletmek için;

Su

1 adet limon suyu

Yapılışı