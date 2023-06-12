Bakteri Nasıl Ürer? Bakteriler Nasıl Çoğalır, Hangi Koşullar Gerekir?

Mikrobiyoloji alanında yapılan çalışmalar sayesinde "Bakteri nasıl ürer, çoğalır?" gibi kompleks bir soruya yanıt verilmesi kolaylaşır. Temelde "Bakteriler nasıl ürer?" diyenlere yanıt olarak sunulabilen belirli üreme aşamaları mevcuttur. "Bakterilerin çoğalması için hangi koşullar gereklidir?" gibi bir soruya yanıt verilirken ise bu mikroorganizma grubunun farklı çeşitlerde olan üyeleri göz önünde bulundurulur.

Bakteri Nasıl Ürer?

Tek hücreli bir mikroorganizma grubu olan bakteri; spiral, küresel, virgül şeklinde ve çubuksu yapıda olan üyelere sahiptir. Okyanusun derinliklerinde, bazı hayvanların bağırsaklarında, toprakta, asit içeren sıcak su kaynaklarında ve deniz suyunda büyüyebildiği bilinen bakteri çeşitlerinin nasıl ürediği sıklıkla araştırılır. Bu bağlamda incelenen mikroorganizma grubunun tek hücreli olduğu göz önünde bulundurularak "Bakteriler nasıl ürer?" sorusuna yanıt verilmesi mümkündür. Çünkü bakterilerin büyüme yolunun çok hücreli organizmalardan farklı olduğu bilinir. Hücre bölünmesi yoluyla üreyen bakterilerin büyüme aşamaları aşağıdaki gibidir:

Belli bir boya ulaşan bakteri çeşitlerinin bir eşeysiz üreme türü olarak bilinen ikili bölünmeyle ürediği söylenebilir.

Uygun koşullarda bulunan bakterilerin son derece hızlı bir şekilde üreyip büyüdüğü görülür.

İkili bölünme yoluyla üreyen bir bakteri topluluğunun sayısı genelde 10 dakika içerisinde iki katına çıkabilir.

Hücre bölünmesi yoluyla üreyen iki bakteri hücresinin birbiri ile aynı olduğu bilinir.

Miksobakteri gibi tohum yapılarının eşeysiz üreme yoluyla oluşmasına rağmen daha kompleks bir şekilde büyüdüğü söylenebilir.

Bazı bakteri türlerinde ise hücre yüzeyinde oluşan bir uzantının kopması yoluyla veya tomurcuklanmayla yavru hücrelerin üreyebildiği görülür.

Bakterilerin Çoğalması İçin Hangi Koşullar Gereklidir?

Hücre bölünmesi yoluyla ve eşeysiz üremeyle çoğalan bakterilerin hangi koşullar altında daha verimli bir şekilde gelişebildiği yaygın olarak araştırılır. Bu konuda açıklama yapılırken temelde iki ayrı kategori dikkate alınır. Bunlar da bakterilerin çoğalması için gerekli olan fiziksel ve kimyasal faktörler olarak belirtilmelidir. Fiziksel faktörlerin içerdiği hususların pH değeri, sıcaklık ve ozmotik basınç olarak sıralanması mümkündür. Kimyasal faktörler ise element, mineral ve vitaminleri içerir. Bu gibi başlıklar ele alındığı takdirde "Bakteri nasıl çoğalır?" sorusunu yanıtlayan fiziksel ve kimyasal faktörler şu şekilde sıralanabilir: