Bakteri ve Arkelerin Ortak Özellikleri Nelerdir? Arkeler ve Bakterilerin Ortak Özellikleri ve Farkları

Bakteri ve arkelerin ortak özellikleri için genellikle liseye giden öğrenciler araştırma yapmaktadır. Sınav konusu ya da sadece meraktan bile olsa arke ve bakteri ortak özellikleri hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler hayli fazladır. Bizler de bu kişiler için arkeler ve bakterilerin ortak özellikleri ve farkları nelerdir bulduk. Bulduğumuz sonuçlara ulaşmak için içeriğimizin devamını edinebilir ve bakteri ve arkelerin ortak özellikleri nedir öğrenebilirsiniz.

Bakteri Nedir?

Bakteriler çıplak gözle görülemeyen mikroskobik canlılardır. Hem vücudun içerisinde hem de dış çevrede bulunan bakteriler her yerde yaşayabilen canlı türlerinden biridir. Yaşadıkları ortamlar sıcak iklimlerden buzul iklimlere kadar değişkenlik gösterebilir. Bazı bakteri türleri vücudunuzun bazı işlevlerine çeşitli katkılar sağlayabilirken bazı bakteri türleri ise enfeksiyon durumu oluşturarak rahatsızlanmanıza neden olabilir. Tek hücreli canlı türleri arasında yer alan bakteriler, çeşitli metabolik aktiviteleri olan ve bölünerek çoğalan canlılardır. Her ne kadar göreceli olarak basit bir yaşam formu olarak kabul edilseler de birçok doğa faktörüne kolayca adapte olabilme özelliğine sahiptirler.

Arke Nedir?

Arkeler, prokaryotik hücre yapısına sahip tek hücreli canlıdır. Bu yönüyle bakterilere çok benzer. Arkeler, yakın zamana kadar bakterilerle aynı kategoride incelenmiştir. Daha sonraki yıllarda arkelerin hücresel yapısı, yaşama ortamı, metabolik ve filogenetik özellikler bakımından bakterilerden farklı olduğu anlaşılmış ve ayrı bir âlem olarak sınıflandırılmıştır.

Bakteri Ve Arkelerin Ortak Özellikleri

Arke ve bakterilerin birçok ortak özellikleri vardır. Bunları sayacak olursak;

1. Her ikisi de prokaryot hücre yapısına sahiptir.Yani, zarlı çekirdek ve organelleri yoktur.

2. Arkelerde, bakterilerde olduğu gibi bazılarında plazmitler bulunur ve konjugasyon görülebilir.

3. Her ikisi de tek hücreli canlılardır.

4. Her ikisinde de hücre duvarı bulunur. Ancak bakterilerden farklı olarak hücre duvarında peptidoglikan tabaka bulunmaz. Hücre duvarı hiç olmayan arkeler de vardır.

5. Her ikisi de halkasal DNA'ya sahiptir.

6. Şekil itibariyle her ikisi de çubuk yada yuvarlaktır.

7. Her ikisi de yapısında zarlı organel bulundurmaz.

8. İkisinde de çekirdek zarı yoktur.

9. İkisinde de gram boyama tekniği kullanılarak boyama yapılır.

Arkeler ile Bakteriler Arasındaki Farklar

Arkeler ve bakteriler arasındaki farklar oldukça önemli bir konudur; çünkü aralarındaki benzerliklerin aksine, pek çok farklılık saymak da mümkündür. Bunları sıralayacak olursak:

1. Bakterilerde peptidoglikan, arkelerde sahte-peptidoglikan bulunur.

2. Arkelerdeki metabolik süreçler bakterilerden çok ökaryotlara benzemektedir. Özellikle RNA'nın yazılması ve okunması süreçleri ökaryotlara oldukça benzer. Bu da, evrimsel süreçte arkelerin ökaryotlar ile daha yakın akraba olduklarını gösterir.

3. Bakterilerin hücre zarında ester bağları bulunurken, arkelerin hücre zarında eter bağları bulunmaktadır.

4. Bakteriler sporla da üreyebilirken, arkelerde sporla üreme görülmez.

5. Arkeler, hücre yapılarından dolayı kanamycin, chloramphenicol, rifampicin ve anisomycin gibi antibiyotiklere bakterilerin verdiğinden farklı kimyasallarla tepki verirler. Ayrıca arkeler diptheria isimli toksine karşı hassasken, bakteriler değildir.

6. DNA kopyalanmasını başlatan kimyasal olan başlatıcı yapısı arkeler ve bakterilerde farklıdır.

7. Bakteriler yapamazken, arkelere ait bazı türler metan oluşturabilirler ve buna metanogenez denir.

8. Bazı arkeler fotosentetiktir; ancak bunu kesinlikle klorofil bulunmadan yaparlar. Bakterilerdeki fotosentez ise kesinlikle klorofil ile yapılmaktadır.

9. Bakteriler, genel olarak "normal" ortamlarda bulunurken, arkeler genellikle ekstrem koşullar (Örn: 100 derece yada -50 derece sıcaklıktaki, aşırı asitli ve tuzlu ortamlar) ile birlikte normal koşullarda da bulunabilmektedirler.