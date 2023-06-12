Bakteriler Canlı Mı? Bakteri Bir Hayvan Mı, Hangi Aleme Girer?

Prokaryot hücreli bakteriler canlı mı öğrenmek için ilk olarak özelliklerine bakılmalıdır. Biraz incelendiğinde, bakteri bir hayvan mı sorusuna yanıt bulmak mümkündür. Hayvanlar gibi ökaryot hücreleri olmadığından dolayı onları bu şekilde sınıflandırmak yanlıştır. Bakteriler hangi aleme girer diye düşünenler, Bacteria ve Archaea üst alemleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmalıdır. Bakteri mikroskobik bir canlı mıdır? İşte ayrıntılar…

Bakteriler Canlı mı?

Bacteria ve Archaea alemlerine dahil olan bakteriler, doğada birtakım süreçlerin meydana gelmesi için ihtiyaç duyulan tek hücreli mikroorganizmalardır. "Küçük canlılar" anlamına gelen bu ifade, onların yaşayan ve yok olan varlıklar olduğunu anlamayı sağlar. Gözle görülemeyecek kadar küçük olduklarından dolayı mikroskobik canlı olarak ifade edilirler. Bakterilerin, prokaryot hücreleri vardır ve hayvan hücrelerinden farklı olarak hücre çekirdeği zarı ve zarla kaplı diğer organellerden yoksundurlar. İnsanlar ve hayvanlarda gerçekleşen bazı doğal olaylarda kilit rol oynarlar. Ancak türlerine göre, diğer canlılar için hem olumlu hem de olumsuz etkiler yaratabilirler. Ölümcül bakteriler çeşitli hastalıklara neden olabilirken, iyi olanları ise sağlığı desteklemek için çalışırlar. Bakteriler, birkaç mikrometre uzunluğundadırlar ve farklı şekillere sahiptirler. Kendi içlerinde birçok türe ayrılırlar, ancak genel olarak iyi ve kötü bakteriler olarak sınıflandırılırlar.

Bakteriler Ne İşe Yarar?

Mikroorganizma olan bakteriler, özerk canlılardır. Hayatta kalabilmeleri ve çoğalabilmeleri için başka bir canlıya ihtiyaç duyan virüsler gibi değillerdir. Hücre bölünmesi ile çoğalan bu mikroorganizmalar, toksik atıklardan beslenirler. Dünyadaki her canlı, milyonlarca bakteriyi üzerinde taşır. Bakteriler, toprakta, bitkilerde, hayvanlarda ve insanlarda gerçekleşen bazı süreçlerde görev alırlar. Çürüme de bunlardan biridir. Doğal atıkların tamamen yok olmaları için bakteriler tarafından tüketilmeleri gerekir. Ellerde, ayaklarda, burun ve kulak içlerinde, ağızda ve bağırsaklarda kommensal bakteriler bulunur. Bunlar, vücutta kendiliğinden var olurlar ve sağlık açısından önemlidirler. Örneğin, kommensal bağırsak bakterileri sindirimi zor olan besinlerin parçalanmasında görev alırlar ve patojenik bakterilerin çoğalmasına karşı savaşırlar.