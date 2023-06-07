Bakteriler Fotosentez Yapar Mı? Fotoototrof Bakteriler Hangileri?

Fotosentez, sınavlarda da çok sayıda sorunun çıktığı bir konudur. Bu nedenle fotosentezin doğru öğrenilmesi çok önemlidir. Bakteriler fotosentez yapar mı sorusu da konu içinde öğrenebileceğiniz bir husustur. Fotosentez yapan bakteriler, fotosentez konusunun çok daha sağlıklı öğrenilmesini sağlar. Fotoototrof bakteriler hangileri sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Bakteriler Fotosentez Yapar Mı?

Çoğumuz fotosentezi sadece bitkilere özel bir durum olarak biliriz. Fakat durum hiç de böyle değildir. Bitkilerin haricinde de fotosentez yapan bakteriler vardır. Aradaki temel fark ise bitkiler fotosentez sonunda oksijen üretir. Fakat bakterilerin fotosentezinde çıkan ürünler arasında oksijen yoktur. Çünkü bakteriler, fotosentez sırasında kullandıkları elektronları sudan değil organik bileşenlerden alırlar.

Fotosentez yapan bakteriler, biyolojinin ilgi alanı bir konudur. Bakterilerin tamamı fotosentez yapmaz. Fotosentez yapabilen bakteriler fotoototrof bakteri olarak adlandırılır.

Fotoototrof Bakteriler Hangileri?

Yukarıda da değindiğimiz gibi bakterilerin tamamı fotosentez yapmaz. Fotosentez, canlının kendi besinini kendinin üretebilmesidir. Bakteriler içinde de klorofil taşıyanlar vardır. Bu bakteriler fotoototrof olarak adlandırılır ve bunlar fotosentez yapabilirler. Fotosentez yapabilen diğer canlılar ise mavi-yeşil algler ve protistalardır. Fotosentez esnasında enerji kaynağı olarak güneşten yararlanılır.