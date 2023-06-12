Bakteriler Prokaryot Mu? Bakteri Ökaryot Mu, Tek Hücreli Mi?

Kendi içinde pek çok farklı sınıfa ayrılan bakteriler prokaryot mu diye düşünenler için söz konusu mikroorganizmaları ökaryot sınıfına dahil etmek yanlış olur. Çünkü bakterilerde zarla kaplı bir çekirdek yoktur. Bundan dolayı, bakteri ökaryot mu diye merak edenler için prokaryot oldukları söylenebilir. Ökaryotlarda, hücrede zarla kaplı bir çekirdek yer alır ve birtakım organeller bulunur. Bakteriler tek hücreli mi? İşte detaylar…

Bakteriler Prokaryot mu Yoksa Ökaryot mu?

Prokaryot ve ökaryot kavramları, canlıların hücre yapılarını tanımlamak ve anlamak açısından oldukça mühimdir. Prokaryot hücrelerde, zarla çevrili hiçbir organele rastlamak mümkün değildir. Membrana bağlı herhangi bir organel yoktur ve hücre duvarlarında fosfolipid bulunur. Bu tip hücrelerde, sitoplazma yapısı oldukça basittir ve organellere rastlamak imkansızdır. DNA zincirleri proteinlerle kaplıdır ve bölünerek çoğalırlar. Bakteriler, virüsler, mikroplazmalar ve viroidler prokaryot hücreli canlılardır. Farklı şekillere sahip olan bakterilerin hepsi tek hücrelidir. Ökaryotlarda ise durum tam tersidir. Hücre içinde zarla kaplı bir çekirdek bulunur ve aynı şekilde tüm organeller zarla çevrilidir. Terliksi hayvan (paramesyum), amip, öglena, algler, hayvanlar, bitkiler ve mantarlar ökaryot hücrelere sahiptirler.

Bakterilerin Özellikleri Neler?

Bu mikroorganizmaların temel özellikleri arasında aşağıdakiler yer alır.

Bakteriler prokaryot ve tek hücrelidirler.

Hücre duvarları peptidoglikandan oluşur.

Hücre duvarlarının hemen altında hücre zarı yer alır.

Bazı bakteri türlerinde hareket kabiliyeti sağlayan çıkıntılar yer alır.

Bazı bakterilerin hücre duvarını çevreleyen kapsül bulunur.

Sitoplazmalarında, DNA, RNA ve ribozom gibi zarlı organeller yoktur.

DNA'ları, sitoplazmalarına yayılmıştır.

DNA'larının şekli dairesel ve kromozomludur.