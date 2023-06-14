Bakterilerin Hücre Duvarı Var Mıdır? Tüm Bakterilerde Hücre Duvarı Var Mı, Görevi ve Özellikleri Neler?

Bakterilerin özellikleri her zaman merak konusu olmuştur. Bu özelliklerden biri de bakterilerdeki hücre duvarıdır. Bakterilerin hücre duvarı var mıdır ya da neyden oluşur? Tüm bakterilerde hücre duvarının olup olmadığı da araştırılan konular arasındadır. Peki, tüm bakterilerde hücre duvarı var mı? Bakterilerde bulunan hücre duvarının özellikleri de önem arz eder. Bakteri hücre duvarının görevi ve özellikleri yazımızın devamında.

Bakterilerin Hücre Duvarı Var Mıdır?

Bakteriler, tek hücreli mikroorganizmalardır. Söz konusu canlılar birkaç mikron büyüklüğünde olup gözle görülemezler. Bakterilerin bir kısmı insanlar için faydalı iken bazı bakteriler zararlı özellik taşır. Bahse konu canlılar, antibiyotik üretiminde çok özel bir yere sahiptir.

Görsel ve işlevsel açıdan farklı görünüme sahip bakteriler vardır. Kimi bakteriler yuvarlak yapıya sahipken kimileri de küre şeklindedir. Bakterilerin özelliklerinden biri de hücre duvarına sahip olmasıdır. Fakat her bakteride hücre duvarı yoktur.

Bakteri Hücre Duvarının Görevi ve Özellikleri

Hücre duvarı sert ya da esnek olabilir. Hücre çeperinin hemen üzerinde bulunan hücre duvarının çok önemli işlevi vardır. Hücre duvarı her canlıda bulunmaz. Fakat bakterilerin büyük bir kısmında hücre duvarı vardır.

Hücre duvarı, bakterinin yapısal anlamda bütünlük kazanmasını sağlar. Diğer mikroorganizmalarda da hücre duvarının görevi aynıdır. Bunun yanında hücre duvarı, hücre içi protein konsantrasyonunun sağlanmasında da görevlidir. Bu konsantrasyon değeri turgor basıncı olarak adlandırılır. Hücre duvarı sayesinde turgor basıncı ile hücre içindeki protein dengesi sağlanmış olur.