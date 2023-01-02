Balad Nedir? Edebiyatta Balad Ne Demek, Özellikleri ve Örnekleri Neler?

Balad ne demek sorusu, edebiyat alanı ile yeterince haşir neşir olmayanlara yabancı gelebilir. Balad ne demek araştırmanızda en kısa açıklama ile balladın Fransız koşuk türü olduğunu anlayabilirsiniz. Balad nedir sorusu araştırılırken balad hangi döneme aittir sorusuna da cevap bulabilirsiniz. Bilgi birikimi ile edebiyatın zengin yapısı hakkında da görüş sahibi olabilirsiniz. Balad türünün özellikleri yazımızın devamında.

Balad Nedir?

Balad Fransızca kökenli bir sözcüktür. Söz konusu terim Fransızca da ballad şeklinde kullanılır. Kelime anlamı itibariyle de masalsı bir anlatım demektir. Baladlar Ortaçağ döneminde yaygın olarak kullanılmıştır. Bu dönemde bazı halk danslarının da içinde bulunduğu bir tür yapıtlardır.

Balad, Fransız edebiyatında dans şarkısı olarak da ifade edilir. Bunun yanında bir çeşit masal türünün nazımlı şekilde ifade edilmesi de diyebiliriz. Söz konusu masallar koşuk biçimindedir.

Balad Ne Demek?

Balad, şarkı ya da türkü eşliğinde icra edilen masallardır. Baladın da kendi içinde türleri vardır. Bu türler aşağıdaki şekilde sıralanabilir.

Halk balladı

Tarihsel ballad

Örgütsel ballad

İkincil ballad

Serüven balladı

Balad Türünün Özellikleri

Balad türünün dikkat çeken birçok özelliği vardır. Bu kapsamda aşağıdaki özellikleri dikkate alabilirsiniz.

Balad, batı kökenli bir nazım şeklidir.

Balad, insanların yaptığı danslara eşlik etmek maksatlu yazılmış lirik şiirlerdir.

Batıda icra edilen sözlü geleneğin önemli bir parçasıdır.

Baladın en önemli özellikleri arasında olayları aydınlatması gelir.

Baladda anlatılan olaylar kimi zaman acıklı kimi zamanlarda da gülünçtür.

Balad nazmı Türk edebiyatında yaygın olarak tercih edilmez.

Genellikle 3 uzun 1 kısa bentten oluşurlar.

Baladdaki kısa bentler Tanrı'ya, beye ya da prense sesleniştir.

İlk bendin son dizesi nakarattır. Bu nedenle her bentten sonra bu kısım tekrarlanır.

Sunu bentleri genellikle 4-5 dizeden oluşur.

Uzun bentler hazırlanırken standart bir bent sayısı yoktur.

Uyak şemaları şiirden şiire değişir.

Balad her ne kadar Türk edebiyatında önemli bir yere sahip olmasa da özellikle Fransız ve dünya edebiyatında önemli bir nazım şeklidir. Günümüzde de yaygın olarak kullanılır.