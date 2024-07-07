Balcalı’dan 338 yeni doktor sağlık camiasına katıldı

Açık Amfi'de gerçekleştirilen ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel'in video kutlama mesajının yayınlandığı tören; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Neslihan Boyan, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sert, yardımcıları Prof. Dr. Özden Özgür Horoz ve Doç. Dr. Gamze Akkuş, Adana Tabip Odası Başkanı Uzm. Dr. Özden Polatöz ve YK Üyesi Doç. Dr. Gökhan Alıcı, ÇÜ Mezunlar Derneği Başkanı Uzm. Dr. Hatice Canataroğlu, akademisyenler, mezunların aileleri ve davetlilerin katılımıyla saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.





Dönem birincisi Dr. Raşit Yaşar Akgül, fakülte kütüğüne ismini çakmasının ardından yaptığı konuşmada, "Ben bugün burada aydınlıklardan bahsetmek ve üzerimizde emekleri örnek insanlara geçici bir veda etmek istiyorum. İlk başladığımızdaki heyecanlarımız, sevinçlerimiz, kaygılarımız, beklentilerimiz, sorumluluklarımız ile şu an pek çok farklılıklar olsa da temelde görevimiz aynı" dedi.

Tıp eğitiminin dünyanın her yerinde zor olduğunu, adanmışlık gerektiğinin altını çizen ÇÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Sert, yaptığı konuşmada "Hekimlik aslında bir sanat olarak tanımlanmıştır; işinizi severek yaparsanız keyif alır, usta bir sanatkara dönüşürsünüz. Sevgili genç meslektaşlarım meslek hayatı boyunca sizlerden şifa bulmaya gelen dertli hastalarınız olacak, bazen gerçek hastalığı olan bazen de sırf, derdini dinleyecek biri olarak size gelecek, ruhunda yaşam gücü bulmaya çalışacak. Lütfen hastalarınızı sabırla, şefkatle dinleyiniz ve muayene ediniz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Hipokrat Yemini içen mezunlara diplomaları verildi.