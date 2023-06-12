Balık Nasıl Çoğalır? Balıklar Nasıl Ürer, Doğurur Mu, Yumurtlar Mı?

Balık nasıl çoğalır, balık gibi suda yaşayan canlılar için merak edilen bir konudur. Üreme içgüdüsel bir durumdur ve her canlı soyunun devamını ister. Suda yaşayan canlılar arasında balıkların üremesi de ayrıca merak edilmektedir. Bu durum balıklar nasıl ürer sorusuna dair balıklar doğurur mu yoksa yumurtlar mı sorusunu sordurur. Doğum öncesinde en temel soru da yine balıklar nasıl çiftleşir sorusundan geçmektedir. Su içinde dişi balığın yumurtalarını bırakması ile erkek balık da spermlerini bırakır. Ancak her balık türünde bu böyle olmaz.

Balık Nasıl Çoğalır?

Evrende üreme yani soyun devamlılığını sağlama, şüphesiz tüm canlılar ve balık türleri için öncelikli ve önemli olaylardandır. Tüm canlılarda ortaya çıkacak olan yeni yavru, türün devamını sağlamak için son derece önemlidir. Dünya üzerinde karada, havada ya da sudaki tüm canlılarda düzen böyle işlediği için suda yaşayan canlılar için de bu düzen önemlidir.

Yabani balıklar ya da akvaryumda yaşayan balıklar, türüne bağlı olmakla birlikte çeşitli şekillerde üremektedir. Başta Balıklar ol ak üzere birçok su canlısında en yaygın üreme şekli yumurtlamadır. Suda yaşayan canlılarda yumurtlayarak üreme oranı sayısal verilere göre %97'dir.

Balıklar Nasıl Ürer, Doğurur Mu, Yumurtlar Mı?

Dünya üzerindeki köpek balıkları, balinalar, yunus balıkları ve öteki kıkırdaklı balıklar doğurarak ürer. Bunların yanında çoğu balık da yumurtlayarak nesillerini devam ettirmektedir. Her cins balık kendi doğasına uygun olarak belirli dönemlerde üreme faaliyetine başlamaktadır. Üreme dönemi olan bu dönemde erkek balıkların rengi değişmektedir. Erkek ve dişi balık, birbirlerine kanatları ya da vücutları ile üreme isteklerini sinyal gönderir. Balıklar işaretleştikten sonra dişi balık yumurtlar. Erkek balık da bu yumurtaların üzerine sperm olan yumurtalarını bırakır. Bu spermaların bir kısmı gider ve yumurtaları döller. Döllenmiş yumurta içinde hücreler, bölünerek çoğalır ve balık şeklini almağa başlar.

Üremek için hazırlanan balıkların yuvaları deniz ya da nehir yataklarında kazılmış bir çukur ya da yapılmış bir kümecik olabilir. Balık yumurtaları özellikle küre şeklindedir ve yaklaşık olarak üç milimetre çapındadır. Bu yumurtaların bir kısmı engin denizlerin üstünde yüzerken bir kısmı da suyun derinliklerde kalır. Daha sonra yaşam koşullarına göre bu balık lavraları yaşar ya da ölür. En önemli olan nokta bu lavraların ne kadarının hayatta kalacağı ya daöleceğidir. Balık çeşitliliği için önemli olan bu durum dünyadaki ve denizlerdeki biyolojik çeşitlilik açısından önem taşımaktadır.