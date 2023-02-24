Balık Omurgalı Mıdır, Omurgasız Mı? Balık Hangi Grupta Yer Alır?

Dünyada büyükten küçüğe kadar çok sayıda balık çeşidi vardır. Bu balıklar hangi sınıfa girer gibi sorular hakkında çok sayıda araştırma yapılmıştır. Balık omurgalı mı ya da omurgasız mı? Balıklar genellikle küçük canlılar olduğu için bu canlıların omurgasız olduğu düşünülür. Balık omurgalı mıdır? Küçük balıklarda yer alan kılçıklar omurga sayılır mı diye de düşünebilirsiniz. Balık hangi grupta yer alır sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Balık Omurgalı Mı?

Balıkların omurgalı ya da omurgasız olduğunu anlamak için öncelikle omurgalı canlıların neler olduğunu bilmeniz gerekir. Yeryüzünde yaşayan canlılar omurgalı ve omurgasız olmak üzere iki gruba ayrılır. Omurgasız olan canlılarda iskelet sistemi yoktur. Bunun yanında omurgalı canlılarda çok gelişmiş bir sinir ve iskelet sistemi vardır. Omurgalı canlı türleri aşağıda sıralanmıştır.

Memeliler

Sürüngenler

Balıklar

Kuşlar

Kurbağalar

Yukarıdaki omurgalı canlıların yer aldığı listeyi incelediğinizde balıkların omurgalı canlılar sınıfında yer aldığını görebilirsiniz. Küçük balıklarda yer alan kılçık sistemi dahi omurga kabul edilir. Tüm balıklar omurgalıdır.

Balık Hangi Grupta Yer Alır?

Balıklar omurgalı canlılar sınıfında yer alır. Tatlı ya da tuzlu sularda yaşayan çok sayıda balık türü vardır. Bunların her biri omurgalı canlı kabul edilir. Biyoloji kaynakları ve konu ile ilgili yazılmış bilimsel eserler incelendiğinde kabul gören görüşün balıkların omurgalı olduğu yönündedir.