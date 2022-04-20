Balıkesir İlçeleri: Balıkesir İlçeler Haritası İle Kaç Merkez İlçesi Var? Nüfusu Kaç?

Balıkesir, coğrafi konumu açısından da dikkat çeken bir ilimizdir. Özellikle Balıkesir ilçelerinden Ayvalık ilçesinin Yunanistan'ın Midilli adasına komşu olması önemli bir ayrıcalıktır. Ülkemiz açısında da içinde bulunduğu coğrafi konumda birçok büyük ve gelişmiş ile yakınlığı ile bilinir.

Balıkesir İlçeleri

Bir önceki nüfus sayımına göre nüfusu 10.325 artış gösteren Balıkesir ilimizin güncel nüfusu 1.250.610 kişidir. Nüfusun cinsiyetler arasındaki dağılımı ise %50,02 erkek ve %49,98 kadın şeklindedir. Gelişen v göç alan bir şehir olan Balıkesir'in 20 tane ilçesi bulunmaktadır. Bu ilçeler içinde Balıkesir merkez ilçeleri ise 2 tanedir. En kalabalık ilçesi Karesi, en az nüfuslu ilçesi Marmara olan Balıkesir ilimizin ilçelerinin isimleri ve nüfus bilgileri ise aşağıdaki gibidir;

Karesi – Merkez İlçe: 185.118 kişidir. Altıeylül – Merkez İlçe: 185.038 kişidir. Edremit: 164.696 kişidir. Bandırma: 161.894 kişidir. Gönen: 74.788 kişidir. Ayvalık: 72.371 kişidir. Burhaniye: 63.379 kişidir. Bigadiç: 49.717 kişidir. Susurluk: 38.044 kişidir. Dursunbey: 34.159 kişidir. Sındırgı: 32.661 kişidir. Erdek: 32.038 kişidir. İvrindi: 31.897 kişidir. Havran: 27.914 kişidir. Kepsut: 22.591 kişidir. Manyas: 18.279 kişidir. Savaştepe: 17.003 kişidir. Gömeç: 16.217 kişidir. Balya: 12.658 kişidir. Marmara: 10.148 kişidir.

Balıkesir İlçeler Haritası

Deniz kıyısında bir il olan Balıkesir'in hem merkezinin hem de ilçelerinin harita üzerinde detaylı olarak görünümü aşağıdaki gibidir;