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Giriş Tarihi: 30.9.2024 13:58 Son Güncelleme: 30.9.2024 13:58

Balıkesir KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Balıkesir'de Nerede Var, Kaç Tane?

Balıkesir KYK yurtları tercihlerde Balıkesir’de bulunan fakülteleri yazan öğrenciler bilgi edinmelidirler. Şehir dışında okuyan öğrenciler için en önemli konulardan biri de yurt ve kalacak yerdir. Bu hususta kız ve erkek KYK yurtları Balıkesir’de nerede, kaç tane sorularının yanıtlarını incelemek gereklidir.

Balıkesir KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Balıkesir’de Nerede Var, Kaç Tane?

Marmara Bölgesinde yer alan Balıkesir ilimiz nispeten az nüfuslu ve sakin şehirlerimizden biridir. Şehirde bulunan üniversiteleri tercih eden öğrenciler Balıkesir KYK yurtları hakkında bilgi edinmek için bazı soruların cevaplarına değinmelidirler. Bu sorular arasında kız ve erkek KYK yurtları Balıkesir'de nerede var, kaç tane soruları yer almaktadır.

Balıkesir KYK Yurtları

Ülkemizin Marmara ve Ege bölgesinin hemen kesiştiği bir konumda yer alan Balıkesir ilimiz yaklaşık 400 bin nüfusla oldukça sakin bir ildir. Şehirde iki devlet üniversitesi olduğu için nüfusun bir kısmını üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Bu öğrencilerin büyük çoğunluğu barınma ihtiyaçlarını KYK yurtlarında gidermektedir. Balıkesir ilimizde kız ve erkek ayrı olmak üzere 6, karma tip olarak ise 4 KYK öğrenci yurdu mevcuttur.

Balıkesir Kız Öğrenci KYK Yurtları

  • Bandırma KYK Kız Öğrenci Yurdu (Bandırma)

  • Bigadiç KYK Kız Öğrenci Yurdu (Bigadiç)

  • Fatma Ana KYK Kız Öğrenci Yurdu (Bandırma)

  • Manyas KYK Kız Öğrenci Yurdu (Manyas)

Balıkesir Erkek Öğrenci KYK Yurtları

  • Ayhan Songar KYK Erkek Öğrenci Yurdu (Bandırma)

  • Hasan Basri Çantay KYK Erkek Öğrenci Yurdu (Bigadiç)

Balıkesir Kız Ve Erkek Öğrenci KYK Yurtları

  • Ayvalık KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu (Ayvalık)

  • Gönenli Mehmet Efendi KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu (Gönen)

  • Dursunbey KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu (Dursunbey)

  • Muhyiddini Rumi KYK Kız ve Erkek Öğrenci Yurdu (Edremit)

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Balıkesir KYK Yurtları - Kız ve Erkek KYK Yurtları Balıkesir'de Nerede Var, Kaç Tane?
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