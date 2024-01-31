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Haberler Eğitim Haberleri Balıkesir Plaka Kodu Nedir? Balıkesir İl Plakası Kaçtır?
Giriş Tarihi: 31.1.2024 14:47 Son Güncelleme: 31.1.2024 15:58

Balıkesir Plaka Kodu Nedir? Balıkesir İl Plakası Kaçtır?

Balıkesir plaka kodunu bilmeden önce Balıkesir’in genel özelliklerini öğrenmek doğru bir yöntem olacaktır. Balıkesir, topraklarının bir kısmının Ege, bir kısmının ise Marmara bölgesinde kalmasıyla tam bir ara kenttir. Marmara Bölgesi’nin coğrafi özelliklerini de taşır fakat aynı zamanda tam bir Ege kentidir. Balıkesir plaka kodu nedir ve Balıkesir il plakası kaçtır gibi konular da Balıkesir’in genel özelliklerini anlamak için önemlidir.

Balıkesir Plaka Kodu Nedir? Balıkesir İl Plakası Kaçtır?

Balıkesir plaka kodu, Türkiye'de plaka sistemine uygun olarak belirlenmiştir. Bir şehrin plaka kodunu öğrenirken bilinmesi gereken ilk konu, Türkiye'de plaka sisteminin alfabetik bir şemaya sahip olduğudur. Buna göre alfabedeki harflere göre her şehre sayısal bir plaka değeri atanır ve Balıkesir plaka kodu nedir, Balıkesir il plakası kaçtır gibi soruların yanıtı da tamamen bu alfabetik şemaya göre belirlenmiştir.

Balıkesir Plaka Kodu Nedir?

Balıkesir'in ortalamanın üzerinde bir nüfusa sahip olması nedeniyle Balıkesir plakasına sahip olan araçların diğer büyük kentlerde görülmesi son derece sık rastlanan bir olaydır. Balıkesirlilerin plakaları alfabetik sistemin ilk kümelerinde yer alır.

Balıkesir şehrinin yazılışında B harfi en öndedir ve plakalar alfabetik sisteme göre sınıflandırıldığı için Balıkesir'de Türkiye'de sayısal anlamda ilk plaka sayılarından birine sahiptir.

Balıkesir İl Plakası Kaçtır?

Balıkesir şehrinin plaka sistemindeki sayısal karşılığı 10'dur. Trafikte 10 sayısına sahip olan plakaların Balıkesir'e ait araçlar olduğu bilinmelidir. Aynı zamanda Balıkesir'in sayısal anlamda yakınında olan iller de Aydın ve Bilecik'tir. Aydın 9 numarayı, Bilecik ise 11 numarayı taşır.

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Balıkesir Plaka Kodu Nedir? Balıkesir İl Plakası Kaçtır?
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